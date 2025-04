Türkiye Curling Federasyonu, 2026 Kış Olimpiyatları'na Katılma Hedefinde

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na takım olarak katılıp tarih yazmak istediklerini söyledi.

Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karışık çiftler ve kadın milli takımında olimpiyatlara katılım şanslarının devam ettiğini anlattı.

Bu hedef doğrultusunda hazırlıkların sürdüğünü belirten Şebin, "Aralık ayında kadın milli takımımızın Kanada'da son kota müsabakası olacak, şu an ona hazırlanıyorlar. İlk 8 takım belirlendi ve güçlü olan 8 takım kaldı. Onların arasında ilk ikiye girdiğimiz takdirde 10 yıllık federasyon olmamız münasebetiyle çok başarılı bir sezon geçirmiş olacağız." dedi.

"Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"

Şebin, olimpiyatlara katılıp federasyon olarak tarih yazmak istediklerini ifade ederek, "Karışık çiftlerin Kanada'da müsabakaları var. Karışık çiftlerde hedefimiz şu an direkt ilk 8'e girip olimpiyat kotası almak. Dünya şampiyonasında yarışmak zaten çok zor çünkü B Grubu'ndan A Grubu'na çıkacak ve kıta kotası alacaksınız. İlk 6'dan sonra da dünyanın en iyi 13 ülkesi arasına girip ilk 8'in içinde olmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bunun şu anda yarısını başardık. Hedefin neredeyse yüzde 20'sine ulaşmış durumdayız. Yüzde 50'sini geçtiğimiz zaman zaten kota almış olacağız. İnşallah 2026 Olimpiyatları'na en azından bir takım olarak katıldığımızda 10 yıl içinde bir tarih yazmış olacağız. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında alınan sonuçlara göre yıl sonu puanlamaları ile dünya sıralamalarının belirlendiğine işaret eden Şebin, "10 yıl öncesine kadar curlingin ne olduğunu halkımızın belki yüzde 95'i bilmiyordu çünkü ülkemizde böyle bir branş yoktu. Floor curling ile Türkiye'de insanları curlingin ne olduğunu biliyor. Bu da bir kültür oluşumudur. Biz curlingde başarılı olan ülkelerle mücadele ediyoruz. Bu sene dünya şampiyonasında hayatımızda ilk kez Amerika ve İskoçya'yı yendik. Çok önemli bir şey çünkü bunların gelenekleri, geçmişleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Şebin, sporcu yetiştirme konusunda tesisleşmenin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Şu an sadece Erzurum'daki tesisle yetinmek zorundayız. 4 ligimiz, 1000'in üzerinde sporcumuz, 100'ün üzerinde kulübümüz var. Bunların hepsini yeküne vurduğumuz zaman bile bu tesisler antrenman yapmaya yetmiyor. Türkiye'nin birçok yerinde tesisimiz olsa 25 milyona yakın gencin içinde curling oynayan sporcu seçmek farklı, Erzurum'daki gençlerin arasından seçmek farklı çünkü Kanada'da iki binden fazla kulüp var. Bu kadar kulübün arasında seçilmiş insanlarla mücadele etmek tabii ki zor oluyor. Geçmişleri çok fazla 24 saat yayın yapan kanalları var. Bu noktadayken gerçekten olimpiyat hayali kurmak çok büyük bir iddia. Ama biz bunu başaracak güçteyiz, inşallah başarırsak çocuklarımız tarih yazmış olacak. Kış sporlarında takım olarak kota almak gerçekten çok zor ama biz bunu başarmak için devletimizle çok çalışmalar içindeyiz."

Samsun ve Sivas'taki tesislerle sporcu sayısı artacak

Samsun'da bir projelerinin olduğunu, Sivas'ta yapılan tesisin ise test aşamasına geldiğinin anlatan Şebin, bu iki ilde açılacak yeni tesislerde ciddi sporcu kitlesine ulaşacaklarını, bu sayede dünya ile daha rahat mücadele edebileceklerini aktardı.

Şebin, mevcut sporcularla kısa zamanda birçok başarıya imza attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her yere buzu götüremeyeceğimiz için ilk yıllarda federasyon olarak bir atılımda bulunduk ve floor curling başlattık. Buzdaki curling kadar pahalı değil ve şu an Türkiye'de 3 firma üretiyor. Doğru malzeme üretmek çok önemli, bunu yapmamızın nedeni curling branşını insanlara tanıtmak çünkü oyunun felsefesi aynı, sadece zemin ve şartlar farklı. Biz üniversite, lise ve ortaokullarda floor curling yarışmalarını okul sporları branşı olarak eklettik. Çok da ciddi müsabakalar ve taleple oluyor. Şu an Erzurum'da cezaevindeki insanlara, gardiyanlara floor curling eğitimi vereceğiz ve sonrasında turnuva yapacağız. Belki diğer illerdeki cezaevlerine örnek olup böyle bir proje başlatacağız. Gerçekten abartmıyorum bunu ama belki de dünyada en çok floor curling oynanan tek ülke biziz, bunu gurur duyarak söylüyorum. Öğretmenlerimiz, hakemlerimiz ciddi emek veriyorlar ve biz bunu daha çok genişleteceğiz. Anaokulları, sevgi evleri, huzur evlerine yani bütün halkımıza ulaştıracağız ki sporun kültürünü aşılayalım."