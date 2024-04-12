Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükselecek takım belli olabilir

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 33. hafta karşılaşmalarının ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek takım belli olabilir.

Bu sezon 18 takımın yer aldığı Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu ilk sırada tamamlayan takım, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Lideri takip eden 8 ekibin yer alacağı play-off maçlarının ardından bir takım daha Süper Lig vizesi alacak. Puan cetvelinin son iki sırasında yer alanlar ise lige veda edecek.

Semt77 Yalovaspor, Basketbol Süper Ligi'ne dönebilir

Ligde son 2 haftaya ilk 2 sırada giren 59 puanlı Semt77 Yalovaspor veya 58 puana sahip Sigortam.net'ten birisi doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Son 2 haftaya avantajlı giren Semt77 Yalovaspor, yarın Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u konuk edecek Sigortam.net'in mağlup olması halinde adını Süper Lig'e yazdıracak.

Semt77 Yalovaspor, Sigortam.net'in galip gelmesi durumunda pazar günü konuk edeceği Finalspor'u yendiği takdirde de Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Başantrenör Faruk Beşok yönetimindeki Yalova temsilcisi en son 2021-2022'de Basketbol Süper Ligi'nde yer almıştı.

Ligde 22 galibiyeti bulunan 4. sıradaki Gaziantep Basketbol'dan sonra az galibiyet farkıyla sıralanan takımlar, play-off için mücadelesini sürdürüyor. Ligin son 2 sırasında on birer galibiyeti olan OGM Ormanspor ve Konyaspor yer alıyor.