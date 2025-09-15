Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Gümüş Madalya ile Yurda Döndü

EUROBASKET 2025 finalinde Almanya'ya 88-83'lük skorla mağlup olarak gümüş madalya kazanan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı , yurda döndü.

Letonya'nın başkenti Riga'dan THY'na ait özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen kafileyi alanda; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve havalimanı personeli çiçek ve bayraklarla karşıladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, takım kaptanı Cedi Osman ve turnuvanın en iyi 5'ine seçilen Alperen Şengün, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gösterdikleri performans nedeniyle takıma teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Başta hocamıza final hedefi koyduğu için teşekkürler. Sayın başkana ve ekibine teşekkürler. Takımıma bu güçlü yapıyı oluşturan 12 Dev Adam'ın dönüşüne ve coşkunun artmasına teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Basketbol Gelişim Merkezi için teşekkür ederim. 12 Dev Adam kalktı geliyor. Şampiyon olacaklarına inanıyoruz. Ortaya koyulan performanslar için şükranlarımı arz ediyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

HİDAYET TÜRKOĞLU: YILLAR SONRA MADALYA İLE DÖNMEK BİLE BİZİ GURURLANDIRDI

Tüm Türkiye'nin takımın yaptığı işlerle gurur duyduğunu belirten Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Değerli basın mensupları, Türk basketbolunu hiç yalnız bırakmadınız. Sizlere teşekkür ederim. Sizler bu çocukların yaptıklarını milyonlarla paylaştınız. Başta hocamıza ilk günden beri koyduğu hedef ve vizyon için teşekkür ederim. Takımın final oynayacağına inanan ve hocamıza güvenen 12 Dev Adam'a teşekkür ederim. Yönetimsel olarak bu ekibin parçası olduğum için gurur duyuyoruz. Hocamız ve pırlanta güzel takımız milyonlarca gence ilham oldu. Bu takıma teşekkürler. Süreç çok değerliydi. Basketbol son dönemde kulüpler anlamında Avrupa'da bizi en iyi şekilde temsil eden noktadaydı. Kulüplere de çok teşekkürler. Milli takımımız ülke geneline basketbolun yayılması açsından dile getiren insanlardır. Bu kardeşlerimiz sayesinde başarı özlemini sizlerin desteği ile Türkiye'ye yayıldığını görmüş olduk. Sayın cumhurbaşkanımız sürekli aradı. Burada huzurlarınızla şükranlarımı sunuyorum. Bakanımız hazırlık kampından itibaren hep bizimleydi. Türkiye'nin her yerinden herkes bu çocuklarla gurur duyduklarını dile getirdiler. 85 milyon bu 12 Dev Adam'ın işleri ile gurur duydular. Belki şu an üzüntülüyüz. Altın ile dönebilirdik ama yıllar sonra madalya ile dönmek bile bizi gururlandırdı. Umarım başarı artarak devam edecektir. Çok genç takıma sahibiz" diye konuştu.

ERGİN ATAMAN: TÜRK MİLLETİNE BU ŞAMPİYONLUĞU HEDİYE ETMEK ÇOK İSTEDİM

Türk halkına şampiyonluk hediye etmek istediklerini ancak olmadığını belirten Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Bizleri bağrına basan Türk milletine teşekkür ediyoruz. Bu gençler Türk bayrağını azim ve hırsla her maçta, en son finalde, en son saniyeye kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler. Yıllar sonra gümüş madalya kazandılar. Ben şahsım adına üzgünüm. Çünkü, Türk milletine bu şampiyonluğu hediye etmek çok istedim. Maalesef bazen hak ettiğiniz sonucu alamıyorsunuz ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

CEDİ OSMAN: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIK

Ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına dikkat çeken takım kaptanı Cedi Osman, "Teşekkür ederiz desteğinizi hep hissettik. Gönül kupa ile isterdi dönmek ama maalesef başaramadık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Umarım sizi gururlandırmışızdır. Sizin desteğiniz olmadan buralara gelmek çok zor olurdu. Teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

ALPEREN ŞENGÜN: 12 DEV ADAM RUHU GERİ DÖNDÜ

Turnuvanın en iyi 5'ine seçilen Alperen Şengün, "Hepinize tüm destekleriniz için teşekkürler. Çok istedik, inandık, kenetlendik, aile olduk ama olmadı. Uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz için mutluyuz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Biz tekrar buraya geleceğiz. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız. Kupa ile döneceğiz" ifadelerini kullandı.