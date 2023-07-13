Türkiye, 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı

- Türkiye şampiyonaya galibiyetle başladı

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası: Türkiye: 3 - Bulgaristan : 0

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

KARABÜK - Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın Karabük'te sabah saatlerinde oynanan müsabakalarla başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanan maç öncesi açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "Uluslararası bir şampiyonaya Karabük'ün ev sahipliği yapması bizim için çok önemli. Bizim spor altyapımız da fiziki altyapımızla rüştümüzü ispatladığını gösteriyor" dedi.

"İşitme Engelliler Federasyonunun son 2 yıldır etkinliklerini ve antrenmanlarını burada yapıyor" diyen Gürel, "Bu bizim adımıza çok önemli bir gelişme. Ülkelerinden buraya kadar gelen bu etkinliğe katılan sporculara ve antrenörlerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'na 6 ülkeden 11 takımın katıldığını hatırlatan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, şampiyonanın Karabük için yepyeni bir sayfa açacağını söyledi.

Konuşmaların ardından oynanan müsabakada Türkiye ilk seti 25-11, ikinci seti 25-15, üçüncü seti 25-9 kazanarak rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.