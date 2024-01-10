Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları başladı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta, oynanan maçlarla başladı. Karşılaşmaların sonuçları ve yarın oynanacak maç hakkında bilgi verildi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta, oynanan maçlarla başladı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-5
Trabzonspor-Hakkarigücüspor: 2-0
Beşiktaş United Payment- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-1
Beylerbeyi-ALG Spor: 2-0
Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen 1207 Antalyaspor: 6-0
Bitexen Adana İdmanyurdu-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-4
Ligin 14. haftası yarın oynanacak Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçıyla tamamlanacak.