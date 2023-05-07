Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi çeyrek final rövanş maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında Fatih Vatanspor'u 4-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi çeyrek final rövanş maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sahasında Fatih Vatanspor'u 4-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fatih Vatanspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Osmanlı Stadı'nda karşılaştı.
Başkent temsilcisi, 18. dakikada Yuliia Shevchuk ve 30. dakikada Armisa Kuc'un attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.
Konuk ekip Fatih Vatanspor, 76. dakikada Neslihan Demirdögen'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Rakibinin eksik kalmasıyla baskısını artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Daria Apanashchenko'nun 77. dakikada ceza sahası dışından attığı güzel golle farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü son dakikada ev sahibi takımdan Olha Ovdiychuk kaydetti: 4-0.
Başkent ekibi, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023