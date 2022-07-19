Türk Telekom Basketbol Takımı, Burak Gözeneli ile sözleşme yeniledi
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, oyuncusu Burak Gözeneli ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, oyuncusu Burak Gözeneli ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Burak Gözeneli 1 yıl daha Türk Telekom'da. Geçtiğimiz sezon hem takımı hem de Ankara basketbolu için 59 numaralı formasını terleten Burak Gözeneli ile 1 yıllık sözleşme yeniledik." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor