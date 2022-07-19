Türk Telekom Basketbol Takımı, Burak Gözeneli ile sözleşme yeniledi - Haberler

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Türk Telekom Basketbol Takımı, Burak Gözeneli ile sözleşme yeniledi

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Türk Telekom Basketbol Takımı, Burak Gözeneli ile sözleşme yeniledi

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, oyuncusu Burak Gözeneli ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, oyuncusu Burak Gözeneli ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Burak Gözeneli 1 yıl daha Türk Telekom'da. Geçtiğimiz sezon hem takımı hem de Ankara basketbolu için 59 numaralı formasını terleten Burak Gözeneli ile 1 yıllık sözleşme yeniledik." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Basketbol Süper Ligi Türk Telekom ING Bank Spor Haberler

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