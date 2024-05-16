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Türk Telekom, Anadolu Efes'i konuk edecek

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Seride ilk maçı 99-79 kazanan Anadolu Efes, yarın da galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek. Türk Telekom'un kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Anadolu Efes ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Seride ilk maçı 99-79 kazanan Anadolu Efes, yarın da galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.

Türk Telekom'un kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Anadolu Efes ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka- Galatasaray Ekmas eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Pınar Karşıyaka Anadolu Efes Türk Telekom Galatasaray Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

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