Türk Sporcular Turkish Open Tekvando Turnuvasında 144 Madalya Kazandı

10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open) milli sporcular; yıldızlarda 62, gençlerde 56, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren büyükler kategorisinde ise 26 olmak üzere toplamda 34'ü altın 144 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 40 ülkeden 1500 sporcu katıldı.

Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen turnuvada ay-yıldızlı sporcular 34 altın, 37 gümüş ve 73 bronz olmak üzere 144 madalya elde etti.

Türk sporcular, yıldızlar kategorisinde 12 altın, 18 gümüş, 32 bronz olmak üzere 62, gençler kategorisinde 17 altın, 12 gümüş, 27 bronz olmak üzere 56 madalya kazandı. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren büyükler kategorisinde ise milli sporcular, 5 altın, 7 gümüş, 14 bronz olmak üzere 26 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, üç kategoride de ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı.

Büyükler kategorisinde madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular şöyle:

Altın:

Kadınlar: Emine Gögebakan (46 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo)

Erkekler: Ömer Furkan Körpe (68 kilo)

Gümüş :

Kadınlar: Tuvanna Nazlı Keskin (46 kilo), Gülse Polat (57 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo)

Erkekler: Furkan Übeyde Çamoğlu (54 kilo), İbrahim Öter (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo)

Bronz:

Kadınlar: Ruhat Akalın (46 kilo), Canan Gündüz (46 kilo), Hiranur Bayraktar (49 kilo), Senanur Çelik (53 kilo), Elif Ilgın Öztabak (53 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Huriye Nur Ergin (73 kilo), Esra Akbulak (+73 kilo), Ayselnur Sağlık (+73 kilo)

Erkekler: Haktan Can (54 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Emircan Turan (68 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Doğukan Kurutaş (80 kilo)

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