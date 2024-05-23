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Türk Sporcular Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Yavuz Papağan ile Sadık Savaş, klasik yay erkekler açık takım kategorisinde bronz madalya kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyondaki klasik yay erkekler açık takım 3'üncülük maçında Türkiye ile Ukrayna karşılaştı. Yavuz-Sadık ikilisi, Vasyl Naumchuk ve Ruslan Tsymbaliuk'tan oluşan Ukrayna takımını 6-0 yenerek bronz madalya elde etti.

Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Yavuz Papağan ile Sadık Savaş, klasik yay erkekler açık takım kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyondaki klasik yay erkekler açık takım 3'üncülük maçında Türkiye ile Ukrayna karşılaştı.

Yavuz-Sadık ikilisi, Vasyl Naumchuk ve Ruslan Tsymbaliuk'tan oluşan Ukrayna takımını 6-0 yenerek bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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