Türk Hava Yolları ve Gençlik Bakanlığı'ndan Türk Sporuna Destek Anlaşması

'Türk Sporuna Destek' anlaşması Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında imzalandı. 'Türk Hava Yolları'ndan Türk Sporuna Destek' töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bugün Türk sporu için önemli bir protokol imzalatacağız. THY bayrak taşıyıcımız, göklerdeki gururumuz ve global sahnede güçlü şirketimiz. Her ülkeye gittiğimizde gururla anlattığımız ve başarılarla anlattığımız şirketimiz. Türk sporunun yükselen trendi var. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu çok iyi bilmesi ve spora yatırımlar çerçevesinde Türkiye spor ülkesi haline gelmektedir. Özellikle yapılan tesisler, stadyumlar, kapalı yüzme havuzları, atletizm pistleri, voleybol – basketbol başta olmak üzere büyük kapasite salonlar ve pek çok spor yatırımları ile birlikte Türkiye spor turizmi destinasyonu haline gelmiştir. Pek çok büyük organizasyonu Avrupa - dünya turnuvalarını başarı ile gerçekleştiren organizasyon kapasitesi çok yüksek, ulaşım lojistiği ile özellikle THY ile dünyanın her yerine uçan ağı ile güçlü spor ülkesi olma yolundayız. THY'nın bu başarısının sayesinde sporcularımızın hızlıca ulaşması da çok kolay ve zaman açısından da çok önemli. Biz bu zamana kadar yapılan yatırımlardan çok mutlu olduk. Büyük destekler verdiler. Özellikle olimpiyatlara giderken kafilelerimizin hem olimpik hem paralimpik kafilelerimizin hem uçak giydirilerek taşınması sporcularımızın açısından büyük bir gurur. Böyle güçlü ülkenin böyle büyük şirket ile olimpiyatlara gitmesi üst düzey motive ediyor" dedi.

'FEDERASYON BÜTÇELERİNDE ULAŞIM ÖNEMLİ YER KAPLIYOR'

Türk sporuna verilen desteklerin önemine dikkat çeken Bak, "Bugün federasyonlarımızın ulaşım konusunda önemli destek elde etmesi bunu da bakanlığımız bünyesinde gerçekleşmesi büyük bir adım. Aynı zamanda Türk sporuna kulüp olarak da destek sağlayan bir THY var. Yönetim kuruluna ve yöneticilerine teşekkür ederiz. Bizim yapmamız gereken ulaşım programlarını doğru bir şekilde yapmak. Uygun zamanlarda uygun biletleri almak ve uçuş planlarını buna göre yapmak. Bu çok daha verimli olacaktır. Federasyonlarımızın bütçelerinde ulaşım önemli bir yer kaplıyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin finali de ülkemizde oynanacak. Pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu başarının arkasında buraya gelen insanları taşıyan güçlü bir bayrak taşıyıcı var. Dünyanın en modern havalimanlarından bir tanesine sahibiz. Bizim federasyonlarımız için ufuk açıcı bir süreç olacak. THY'e bu üstün kapasitesi, liderliği, vizyonu ve Türk sporuna verdiği destekler sebebiyle teşekkür ediyorum. THY'nin bu desteğinden çok memnunuz. Ülkemize gelen sporcuların THY ile yaptığı yolculuğu keyifle anlatmasını dinlemekten gurur duyuyorum. İşbirliğimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AHMET BOLAT: TÜRK SPORUNA DAHA FAZLA KATKI SUNACAĞIZ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise spora verdikleri desteğin devam edeceğini belirterek, "Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele bireysel bir başarı değil aynı zamanda milletimizin ortak gururudur. Biz de ülkemizin bayrak taşıyıcı markası olarak sporcularımızın yanında olmayı asli görev bildik. Son 20 yıl içerisinde farklı spor federasyonları ile birlikte yapığımız işbirlikleri ile ülke sporuna yaptığımız toplam destek 200 milyon doları aşmış durumda. Bugün 17 federasyonumuz ile yaptığımız işbirlikleri ile birlikte binlerce sporcumuzu dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor ve onları destekliyoruz. Bu sayede sporcularımızın başarı hikayelerinin bir parçası olmaktan da gurur duyuyoruz. Bugün imzalanacak anlaşma ile birlikte bu desteği yeni bir boyuta taşıyoruz. THY olarak desteğimizi direkt bakanlığımızla yapacak ve aktarılacak bütçeleri tek elden planlayarak etkin kullanılmasına imkan sağlayacağız. Bakanlığımıza bağlı 63 federasyonunun tamamına ulaşabilecek ve sporcularımızın taleplerine daha hızlı, daha etkin ve daha kapsayıcı şekilde karşılanmasına vesile olacaktır. Artık bakanlığımıza bağlı federasyonların tamamı bize yol arkadaşı olacak. Türk sporuna daha fazla katkı sunacağız. THY misyonu sadece bir noktadan bir başka noktaya taşımak değil aynı zamanda kıtaları, kültürleri ve insaları da bir araya getiriyoruz. Türk sporunu desteklemek bizim için yalnızca sorumluluk değil vizyonumuzun yansıması. Sporcularımızın başarıları, milletimizin gururu ve bayrağımızın gücünü temsil ediyoruz. Bu işbirliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli bayrak taşıyıcı unvanımızla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tören sonunda Türk Hava Yolları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol imzalanırken, anlaşmanın Türk sporuna uzun vadeli katkılar sunacağı kaydedildi.