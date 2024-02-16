Üye Girişi
Haberler

Trendyol Süper Lig Maç Programı Açıklandı

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası ise 17 Mart Pazar günü yapılacak.

Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftalarda oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası da 17 Mart Pazar günü yapılacak.

Trendyol Süper Lig'in 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Ligin 28. haftasında Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadele 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da yapılacak. Süper Lig'in 30. haftasında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle:

27. hafta

23 Şubat Cuma

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

24 Şubat Cumartesi

13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü

16.00 Gaziantep FK - Başakşehir

19.00 Konyaspor - Hatayspor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

25 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Pendikspor

16.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19.00 İstanbulspor - Beşiktaş

26 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Antalyaspor

28. hafta

1 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa - Sivasspor

2 Mart Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Hatayspor - Fenerbahçe

3 Mart Pazar

13.30 Pendikspor - Konyaspor

13.30 Başakşehir - Samsunspor

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

4 Mart Pazartesi

17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

20.00 Alanyaspor - Trabzonspor

29. hafta

8 Mart Cuma

20.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

9 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor

19.00 Başakşehir - Antalyaspor

19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

10 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - Hatayspor

16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü

16.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

19.00 Fenerbahçe - Pendikspor

11 Mart Pazartesi

20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş

30. hafta

15 Mart Cuma

20.30 Pendikspor - İstanbulspor

20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Kayserispor

16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir

20.30 Adana Demirspor - Sivasspor

20.30 Beşiktaş - Antalyaspor

17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

16.00 Hatayspor - Samsunspor

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu? SORA NEDİR? OPENAI SORA NEDİR? Yapay zekayla video yapılacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title