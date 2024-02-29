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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Beşiktaş-Galatasaray derbisini ise Halil Umut Meler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek

Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker

2 Mart Cumartesi:

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

3 Mart Pazar:

RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Pazartesi:

Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

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Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig Halil Umut Meler Galatasaray Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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