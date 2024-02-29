Trendyol Süper Lig'de 28. Hafta Maçları Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın başlıyor. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maç ise 3 Mart Pazar günü oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak Kasımpaşa-Sivasspor maçıyla başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Cumartesi, 3 Mart Pazar ve 4 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlayacak. Ligde 28. hafta 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maça da sahne olacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray müsabakası saat 19.00'da başlayacak.
Hafta, 4 Mart Pazartesi günü yapılacak 3 mücadeleyle tamamlanacak.
Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Sivasspor
2 Mart Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Hatayspor - Fenerbahçe
3 Mart Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Samsunspor
13.30 Pendikspor - Konyaspor
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
4 Mart Pazartesi
17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK - İSTANBUL