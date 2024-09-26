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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Şamil Ekinci'nin adı verildi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Şamil Ekinci'nin adı verildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane başkanı Şamil Ekinci'nin adının verildiğini duyurdu. Ligde kalan haftalar "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" adıyla oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'e bu sezon için geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Trabzon spor'un efsane başkanı Şamil Ekinci'nin adının verildiğini duyurdu. Federasyonunun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Süper Lig'de 2024-25 sezonunun kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verildiği belirtildi.

SEZONA ŞAMİL EKİNCİ'NİN ADI VERİLDİ

TFF'nin konuyla ilgili yapılan açıklaması şu şekilde;

" Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzon spor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzon spor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Şamil Ekinci'nin adı verildiŞamil Ekinci

ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?

Mustafa Şamil Ekinci, aslen Kırşehirli olup 2 Haziran 1941'de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Ekinci, ailesinin Trabzon'da fabrika kurma girişimi ile Trabzon'a yerleşmiş ve burada uzun yıllar iş hayatına devam etmiştir. Çeşitli ticari işletmeler açan Ekinci, Trabzonspor'a olan katkılarıyla da tanınır.

1975-1980 yılları arasında Trabzonspor'da başkanlık yapan Ekinci, bu dönemde kulübe 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandırdı. Ayrıca, 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı yapmış ve Faruk Özak'ın yönetiminde başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuştur.

Trabzonspor'un tarihindeki başarılarının sergilendiği müzeye 2011 yılında "Mustafa Şamil Ekinci" ismi verilmiş ve bu, Ekinci'nin hayatında aldığı en büyük hediye olarak nitelendirilmiştir. Trabzon ve Trabzonspor'a olan bağlılığıyla bilinen Ekinci, hayatı boyunca bu şehir ve kulüp için hizmet etmeyi sürdürmüştür.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (1)

Temel Temel:

Küçük beyinler küçük işler ile uğaşır. Futbolda böyece tüm sorunlar çözülmüş oldu.

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