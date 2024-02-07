Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. 16-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmaların günleri ve saatleri açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
16 Şubat Cuma
20.00 Göztepe - Manisa FK
17 Şubat Cumartesi
13.30 Tuzlaspor - Boluspor
16.00 Giresunspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor
18 Şubat Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Adanaspor
13.30 Bodrum FK - Altay
16.00 Sakaryaspor - Çorum FK
19.00 Ümraniyespor - Eyüpspor
19 Şubat Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor - İSTANBUL