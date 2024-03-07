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Trendyol 1. Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor

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Trendyol 1. Lig'de 26. hafta maçları başlıyor. Boluspor ile Bitexen Giresunspor arasındaki açılış karşılaşması yarın oynanacak. Haftanın programı ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam edecek.

Haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor ile Bitexen Giresunspor yarın karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Bolu Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor (Bolu Atatürk)

9 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK (Eyüp)

10 Mart Pazar:

13.30 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe (11 Nisan)

19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Manisa FK-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

Kaynak: AA / Spor

Giresunspor Boluspor Trendyol Türkiye Futbol Bolu Spor Güncel Haberler

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