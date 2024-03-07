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Trendyol 1. Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

9 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Uğurlu

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor: Yiğit Arslan

19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: Adnan Deniz Kayatepe

10 Mart Pazar:

13.30 Altay-Gençlerbirliği: Raşit Yorgancılar

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Erkan Özdamar

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: Yasin Kol

19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor: Feridun Daldaş

11 Mart Pazartesi:

20.30 Manisa FK-Ümraniyespor: Alpaslan Şen

Kaynak: AA / Spor

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