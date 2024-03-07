Trendyol 1. Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler belirlendi.
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
9 Mart Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Uğurlu
16.00 Adanaspor-Sakaryaspor: Yiğit Arslan
19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: Adnan Deniz Kayatepe
10 Mart Pazar:
13.30 Altay-Gençlerbirliği: Raşit Yorgancılar
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Erkan Özdamar
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: Yasin Kol
19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor: Feridun Daldaş
11 Mart Pazartesi:
20.30 Manisa FK-Ümraniyespor: Alpaslan Şen