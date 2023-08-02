Trabzonspor'un 'İnadıyla Şampiyon' Belgeseli Gösterime Girecek

Trabzon spor'un 2021-22 sezonu şampiyonluğu sonrasında hazırlanan 'İnadıyla Şampiyon' belgeselinin basın lansmanı yapıldı. Şampiyon kadro ve yönetim röportajlarıyla eski futbolcu anılarının yer aldığı, coşku, mutluluk ve hüznü nostaljik esintilerle yaşatan film 4 Ağustos'ta Trabzon'da gösterime girecek.

Süper Lig tarihinde son olarak 2021-22 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzon spor'un, şampiyonluklarını ve kupa yolculuğunu anlatan 'İnadıyla Şampiyon' belgesel filmi tamamlandı. Hazırlanması 2 yıl süren belgesel filmin basın lansmanı Trabzon'da gerçekleştirildi. 4 Ağustos'ta Trabzon'da yapılacak vizyon öncesi özel gösterime davet edilen spor basını, belgesele ilgi gösterdi.

'İnadıyla Şampiyon' belgesel filmini izleyen spor yazarı ve gazeteci İhsan Öksüz ise "Bir taraftar olarak doyurucu ama bir gazeteci gözüyle bakınca çok büyük eksiklikler gördüm. Bu Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli mi, yoksa tarihi belgeseli mi, anlayamadım. Çünkü Trabzonspor'un 'öze dönüş' projesinin temellerini atan Ahmet Salih Erdem ve Ahmet Celal Ataman yoktu, 2010-11 şampiyonluğunda Şenol Güneş yoktu. Trabzonspor'un tarihi anlatılırken çok önemli mihenk taşları Necmi Perekli, çaycı Ahmet'i göremedim. Çok daha başka eksikler de vardı. Bir gazetecinin bir şampiyonluk belgeselinde olmaması çok büyük eksikti. Görsel olarak bakınca şampiyonluk kutlamaları çok güzeldi, müzikler çok vurucuydu. Taraftar da bu yönüne bakar" değerlendirmesinde bulundu.