Trabzonspor'un 'İnadıyla Şampiyon' belgeseli görücüye çıktı

Trabzon spor'un 'İnadıyla Şampiyon' belgeseli görücüye çıktı

Selay SAYKALTRABZON,(DHA) - Trabzon spor'un 2021-22 sezonu şampiyonluğu sonrasında hazırlanan 'İnadıyla Şampiyon' belgeselinin basın lansmanı yapıldı. Şampiyon kadro ve yönetim röportajlarıyla eski futbolcu anılarının yer aldığı, coşku, mutluluk ve hüznü nostaljik esintilerle yaşatan film 4 Ağustos'ta Trabzon'da gösterime girecek.

Süper Lig tarihinde son olarak 2021-22 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzon spor'un, şampiyonluklarını ve kupa yolculuğunu anlatan 'İnadıyla Şampiyon' belgesel filmi tamamlandı. Hazırlanması 2 yıl süren belgesel filmin basın lansmanı Trabzon'da gerçekleştirildi. 4 Ağustos'ta Trabzon'da yapılacak vizyon öncesi özel gösterime davet edilen spor basını, belgesele ilgi gösterdi.

ADIM ADIM GELEN ŞAMPİYONLUK

Trabzonspor taraftarlarının merakla beklediği belgeselde, bordo mavili takımın şampiyonluk sezonuna ait müsabakalar, futbolcuların sevinç ve hüzün gözyaşları, devre arası soyunma odası konuşmaları, şampiyonluk kutlamaları, takımın son şampiyon teknik direktörü Abdullah Avcı'nın motivasyon konuşmaları, taraftar öyküleri, deplasman yolculukları, adım adım ilerleyen şampiyonluk yolculuğu ve bu yolculukta yaşananlar ekranlara taşındı.

ŞAMPİYON BAŞKAN VE ESKİ BAŞKANLARIN ANILARI

56 yıl önce kurulan Trabzonspor'un kuruluş öyküsü, tarihi ve eski şampiyonluklarının da anlatıldığı belgeselde, bordo mavili takımın son şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün yeni başkanı Ertuğrul Doğan, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz, eski başkanlardan Nizamettin Algan, takımın zorlu başarı yolculuklarını kendi pencerelerinden anlatıyor.

EFSANE FUTBOLCULAR BELGESELDE

Bordo mavili takımın efsane futbolculardan Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu ve Necati Özçağlayan'ın şampiyonluk anıları, eski futbolculardan Tolga Zengin ve Hami Mandıralı'nın kaçırılan şampiyonluk anlatıları, efsane oyunculardan Hüseyin Tok, Güngör Şahinkaya ve Serdar Bali'nin anıları da belgeselde yer alıyor.

4 AĞUSTOS'TA TRABZON'DA GÖSTERİMDE

Takımın son şampiyonluk sevincini nostaljik anlatımlarla ekranlara taşıyan belgesel, 4 Ağustos'ta Trabzon'da gösterime girecek. 15 Eylül tarihinde ise Türkiye genelinde sinemalarda taraftarların beğenisine sunulacak.

YAPIMCI ŞEN ŞAMPİYONLUK BELGESELİ DEĞİL, TARİH FİLMİ

Basın lansmanına katılan belgeselin yapımcısı Serdar Şen, hazırladıkları yapımın Trabzonspor'un tarihini anlattığını söyledi. Şen, 'Taraftarın Trabzonspor'un şampiyonluk filmi diye bir beklentisi var fakat izleyince göreceğiz, bu bir Trabzonspor filmi. Tarihimizi, kurulduğumuz andan itibaren bugünlere nasıl gelmişiz, şampiyonluğu ve başarıları nasıl elde ettiğimizi anlattığımız bir film. Bizler çok memnun kaldık, sizler de umarım memnun kalacaksınız' dedi.

ŞAMPİYONLUK BELGESELİ BEKLENTİSİ VAR

Belgeselin doğru zamanda yayınlandığını ifade eden Şen, 'Film aslında gecikmedi. Böyle bir algı var. Aslında bizim zamanlamasını doğru yaptığımız, doğru günde çıkmayı planladığımız yerdeyiz. Trabzonspor'un tarihini anlatan bir film yaptık ve ne yazık ki insanlarda 'şampiyonluk belgeseli' beklentisi var. Bunu zaten hep beraber aslında izledik. Hepimizin hafızalarında zaten o görüntüler var. Bunun tadı bekledikçe çıkacak. 1 buçuk yıl geçti üstünden. Bizce doğru bir zamandayız. Elimizde, 10 yıl sonra izlediğinizde çok daha tatlı bir film var? diye konuştu.

İHSAN ÖKSÜZ TARAFTAR İÇİN DOYURUCU AMA BÜYÜK EKSİKLİKLER VAR

'İnadıyla Şampiyon' belgesel filmini izleyen spor yazarı ve gazeteci İhsan Öksüz ise 'Bir taraftar olarak doyurucu ama bir gazeteci gözüyle bakınca çok büyük eksiklikler gördüm. Bu Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli mi, yoksa tarihi belgeseli mi, anlayamadım. Çünkü Trabzonspor'un 'öze dönüş' projesinin temellerini atan Ahmet Salih Erdem ve Ahmet Celal Ataman yoktu, 2010-11 şampiyonluğunda Şenol Güneş yoktu. Trabzonspor'un tarihi anlatılırken çok önemli mihenk taşları Necmi Perekli, çaycı Ahmet'i göremedim. Çok daha başka eksikler de vardı. Bir gazetecinin bir şampiyonluk belgeselinde olmaması çok büyük eksikti. Görsel olarak bakınca şampiyonluk kutlamaları çok güzeldi, müzikler çok vurucuydu. Taraftar da bu yönüne bakar? değerlendirmesinde bulundu.(DHA)