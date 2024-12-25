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Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı

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Trabzonspor, Bodrum FK maçında Volkan Demirel ile polemik yaşayan teknik direktör Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı. Ege ekibinin teknik direktörü Demirel, karşılaşma öncesinde Güneş'i elini sıkmamış ve bu olay Süper Lig'de haftaya damga vurmuştu.

Trabzon spor teknik direktörü Şenol Güneş ile Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel arasında gerginliğe neden olan olaylı karşılaşmanın ardından harekete geçti.

Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı

GÜNEŞ'E HAKARET EDENLER HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Trabzon spor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, Bodrum FK maçı sonrasında bordo mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili hakaret içerikli paylaşım ve yorum yapanlar hakkında hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Kemal Ertürk'ün açıklaması şöyle;

"Sipay Bodrum ile oynadığımız karşılaşmanın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımlar tespit edilmiştir.

Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği hukuki süreç başlatılmıştır.

Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı

GÜNEŞ VE DEMİREL ARASINDA YAŞANANLAR

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bodrum FK'yı konuk etti. Seremonide dikkat çekici bir olay yaşandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadele öncesinde başarılar dilemek için Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yanına giderek, elini uzattı. Demirel ise Güneş'in elini sıkmadan yedek kulübesindeki yerine geçti. Yaşanan olayın ardından Güneş de kendi yerine doğru gitti. Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olduğu dönemde, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde etkilenen illerden olan Hatay'ın neden maçlarını oynamadığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Hatayspor'un başında da Volkan Demirel bulunuyordu.

Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı

DEMİREL: ÖZÜR DİLEMİYORUM

Maç öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş ile yansıyan fotoğraf karesiyle ilgili olarak ise Demirel, "Benim camialara her zaman saygım sonsuzdur. Bugüne kadar herhangi bir futbol adamına saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugün yaptığım saygısızlık sayılıyorsa, ben hayatımda iki defa zorlandım; biri babamın vefatında biri de deprem zamanında. Cenaze varken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol hoca. Ben, ölüye saygısı olmayan insanın dirisine de saygı duymam. Orada insanların neler çektiğini bilsin, camialara şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın. Bu beni çok üzmüştü, gördüğüm yerde bunu söyleyecektim. Ben 3 yıldır bu işi yapıyorum, beni tünelin başında bekleyen bir hoca hiçbir zaman görmedim. Tahmin etti, orda beni beklemeye başladı. Şenol hoca ile selamlaşmayacağımı onunla fotoğraf vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunun camialarla hiçbir alakası yok. Bu benim kendi fikrimdir. Yanlış lanse olmuşsa kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten özür dilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı

GÜNEŞ: İT DE GELSE FARK ETMEZ, "HOŞ GELDİN" DERİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Volkan Demirel ile maç öncesi yansıyan fotoğraf karesiyle ilgili olarak ise, "Benim görevim gelene hoş geldin demek. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş bana söyleneni söylüyorum. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kafasında kurgulamış. Deprem zamanında kendine menfaat sağlayıp da duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Deprem döneminde maçlar oynanmasın dendiğinde zaman ben ise bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Bunun ölülerle bir ilgisi yok ki, kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Alınan kararla ilgili söyledim. Karma karışık bir şey vardı o dönemde. Hatay'da benim dünürüm var, yakınını kaybetti. Yardıma gittim. Güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz, yakışmıyor. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez benim için hoş geldin demek zorundayım. Yok ben kurumsal konuşmuyorum, yok öyle yok böyle. Demagojilerle konuşmayın. Ona diyecek bir şeyim yok" dedi.

Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıtarık usta:

küçük klup işte

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

Şenol hoca çıkıp, depremzedelerden Bi özür dilese , sorun çözülecek, TS. iğneyi başkasına çuvaldızı kendinize batırın, gerçi çuvaldız size az gelir, mızrak bulun

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Haber YorumlarıMevlüt:

Trabzonspor kamu kurumumu da mahkemeye gidiyor. TCK da yaptımı yok. Güneş e Hakaret varsa kişisel olarak mahkemeye başvurabilir

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Haber YorumlarıOrhan D:

Türk Vatandaşı olarak Volkan beyi takdir ettim. Sırf çalıştığı kulüp veya medyasına şirin gözükmek için çok çaba sarf etti o zamanlar. Hayal meyal hatırlıyorum da. Bu spor adamı kafası yarılmadan dikiş mi ne attırmıştı stad içinde. Lakin yaptığı görsel şov o zaman ellerinde patlamıştı. Yanılıyorsam düzeltin. O dönem de TeSe antrenörü mü neydi. Şimdi de aynı kulüp de yine birilerine yaranma derdinde olmalı. Kulübe bak DAVA açacakmış. Gaz çıkararak güldüm.

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