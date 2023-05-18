Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den inanılmaz asist

Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den inanılmaz asist

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Golün asisti yapan Arda, çalımları ve şık pasıyla Trabzonspor savunmasının düzenini bozdu.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler 11. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle maçta öne geçti.

Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist

SIOPIS'I UYUTTU

Ceza sahası dışında topla buluşan Arda, pas verecekmiş gibi yapıp Siopis'i bir noktaya kilitledi. O sırada topu düzeltip kaleye ilerleyen genç yetenek, verdiği pasla Batshuayi'yi karşı karşıya bıraktı.

Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist

ŞIK BİTİRİŞ

Arda Güler'in pasında savunmayı atlatıp Uğurcan'la karşı karşıya kalan Michy Batshuayi, şık vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist

Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist

Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title