Trabzonspor, Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu transfer etti

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu Trabzon'a getirdi. Onuachu, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı ve hedeflerine ulaşmak için burada olduğunu belirtti.

- Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon'a geldi

TRABZON - Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor'un bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı ve prensip anlaşmasına vardığı Southampton'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, Trabzon'a geldi. Oyuncuyu taşıyan özel uçak saat 22.30'da Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, bordo-mavili taraftarlar başarılı oyuncuyu coşkuyla karşıladı. Paul Onuachu, ailesiyle birlikte Trabzon'a gelirken, bordo-mavili forma ile taraftarların karşısına çıktı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nijeryalı golcü Paul Onuachu, geç saatte bu kadar insanı bir arada görmenin inanılmaz olduğunu belirterek, "Bu karşılamadan inanılmaz etkilendim. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Transferimde biraz stresli günler yaşadık ama sonuç olarak buradayım ve burada olmaktan çok mutluyum. Bu arma için savaşmak için buradayım. Şampiyonluk mücadelesi verebilmek için, hedeflere ulaşabilmek için buradayız. Goller atmak için elimden geleni yapacağım. Maç maç bakacağım bir hedef vermeyim şu an ama sizlerde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica ile transferi öncesi görüştüğünü belirten Onuachu, "Hocamızla görüştüm. Takımla ve kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ben de takımımla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Nijeryalı futbolcu daha sonrası kendisini bekleyen araca binerek, havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

(GÖK-ORT-S)