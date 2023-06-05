Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynayacağı son maç için hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Marek Hamsik son kez takım arkadaşlarıyla çalıştı. Nenad Bjelica sürpriz bir kadro ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Bordo mavili kulüpte futbol kariyerine son veren ve depslasman kadrosunda yer almayan Marek Hamsik de takım arkadaşlarıyla son kez idman yaptı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 13.00'te çalışan oyuncular, karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı. Trabzonspor'da futbol kariyerine son veren Marek Hamsik, takım arkadaşlarıyla son kez çim sahada çalıştı.