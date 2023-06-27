- Trabzonspor, Kourbelis transferini açıkladı

TRABZON - Trabzonspor Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Yunan takımı Panthinaikos'ta forma giyen ön libero Dimitrios Kourbelis ile sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulüp transferi bir video ile açıklarken, yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Panathinaikos'ta 36 resmi maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.