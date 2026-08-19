Trabzonspor-Ferencvaros maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Tekke, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında, kupada yollarına devam etmek istediklerini belirterek, "Öncelikle Avrupa Ligi'ne katılmak istediğimiz bir duygumuz var. Bunu çok arzu ediyoruz. Bu kupayı oyunculuğunda kazanan biri olarak da ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Rakibimiz saygıyı hak eden bir rakip, iyi bir ekipleri var. Yarın bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bütün duygumuzla, takımımızla, heyecanımızla yarına hazırız. Taraftarımızla beraber ümidim avantajlı bir skoru alarak deplasmana gitmek." dedi.

Teknik adamlık kariyerinde ilk Avrupa heyecanı yaşamasının takım motivasyonuna etkisine ilişkin bir soru üzerine Tekke, şunları kaydetti:

"Oyunculuğumda kazandığım bir yolculuğu çok iyi hatırladığım, hissettiğim, en önemlisi ne kadar zor olduğunu bildiğim bir serüven. Trabzonspor olarak uzun zamandan sonra Avrupa Ligi'ne katılabilme durumu geçen sene oyuncularımızla beraber başardığımız bir durum. Bunu devam ettirmek istiyoruz ama şunu da söylememiz lazım. Mevcut kadromuzda, kadroyu kurarken ve onu kullanırken doğru ve dikkat etmemiz gerekiyor. Oyuncularıma bunu bilhassa söyledim. Birçok maçta belki oyuncuların bir kısmı değişecek. Çünkü üç kulvarda yarışacağımız bir sezon geçireceğiz. Dolayısıyla Arseniy, Tim, Muçi ve belki bir oyuncunun gelmesiyle beraber takımımızın geçen seneden daha iyi durumda olduğu kesin. Ama şu an için özellikle Kasımpaşa maçından önce söylediğim bir şey var. 4-5 maçlık ritmimizi bulmaya ve zamana ihtiyacı var takımın. İyi olacağımız kesin."

Fatih Tekke, kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin ise "Benim sancım bitmiyor ama söyleyeyim. Trabzonspor'un teknik adamı olarak 17-18'inci aya doğru yaklaşıyoruz. Ben ve ekibimin burada bir başarısı olduğu söylenebilir. Ama geldiğimizden bu yana yapılan başarı, ben oyuncularıma da söylüyorum tamamen onlara ait. Bu arada bizim de yaptığımız ciddi zaman harcama, 7/24 kulübümüz için en doğru iş nasıl yapılabiliri düşünme, hissetme ve çalışma ve tekrarlarımız. Bu sene de aynı olacak." şeklinde konuştu.

"Trabzon"da yaşamanın, Trabzonspor'da hoca olmanın, teknik adam olmanın, oynamanın bu tip zorlukları var." diyen Tekke, şöyle devam etti:

"Bu sadece alışacağınız bir durum ama insanız neticesinde. Üzüldüğümüz şeyler çok oluyor. Özellikle özel şeylerde. Yoksa oyun içerisinde eleştiriye alışığız. Takımımızın bir sene önceki durumu ve şu an geldiği duruma baktığımızda yapılan eleştirilere yapacak bir şey yok. Bunu kabul edeceğiz. İşimizin de bir parçası bu. Burada yapacağımız şey eleştirilerden etkilenmemek ama insan olmamız hasebiyle bazen duygusal olabiliyoruz. Ben bunu bazen yorgunluk olarak hissediyorum. Bu böyle devam edecek, burada devam ettiğimiz sürece. Çünkü Trabzonspor'un biraz daha iyi olabilmesi için ne gerekiyorsa onun için buradayız. Dolayısıyla bu böyle devam edecek."

Fatih Tekke, Ferencvaros'un takım değeri ve önlem alacağı oyuncu olup olmadığı yönündeki soru üzerine şunları dile getirdi:

"Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağımız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Ama şurası bence önemli, 40 milyon avroluk takım dediğinizde veya 150 milyon avroluk takım dediğinizde bu tamamen ülke futbolunun durumunu izah eden bir şey. Kaliteyi izah eden bir şey değil. Avrupa Ligi takımlarının takım olma alışkanlığı, oyun oynama alışkanlıkları ülkemizdeki takımlardan daha fazla ki bunu dün de gördük. Türkiye'deki bir takımın 150 milyon avro oluşu tamamen transferin koşullarıyla alakalı bir şey. Oyuncu gelmiyor maliyet yükseliyor zaten. Dolayısıyla kalite açısından değerlendirilemez o."

Rakip takım ile ilgili değerlendirmede bulunan Tekke, "Takımda 3 orta saha, 4 orta saha, 5 orta saha iyi oyuncuları var. Sol tarafta Yusuf diye bir oyuncuları var. Enteresan oyuncu. Savunma iyi. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Trabzonspor sadece burada değil, sahada her rakibine saygı göstermeli, kendi performansının da en yükseğini göstermeli. Dediğim gibi ikinci maç için avantajlı bir halde yarın taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu şu an bizde var, inancımız var." dedi.

Saviolo'nun açıklamaları

Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo ise "Büyük bir maç olacak bizim adımıza. İyi de bir test olacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız ilk maç. Hazır olduğumuzu söyleyebilirim ama lig adına neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Kasımpaşa maçında attığı golün ardından tribünlere yönelik yaptığı harekete ilişkin olarak da genç oyuncu, "Herhangi bir anlamı olan bir hareket değildi. Gol sevinçlerinde yaptığım bir hareketti. Golü kutlamak adına yaptığım bir hareketti. Sevinçle beraber yaptığım, herhangi bir anlamı olan hareket değildi." dedi.

Saviolo, takım içerisinde atmosferin iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bütün oyuncularımız, bütün herkes iyi durumda. Kalitemizi biliyoruz sadece bu kalitemizi sahaya yansıtmak zorundayız. İyi ve zor bir maç olacak ama bunun da iyi bir yanı olacak. Takımımız hazır. Asla bir korkumuz yok. Saha içerisinde bunu göstermiş olacağız. İyi bir maç olacağını düşüyorum. Harika bir taraftar grubumuz var. Çok iyi bir taraftar gurubumuzun olduğunu biliyoruz. Onlarla birlikte ilk maçı oynayacak olmamdan dolayı gayet mutluyum. İlk maçta ilk golle buluştuk, umarım yarın da ikinci golü atıp sonrasında gollerle devam edeceğiz. Sadece ben değil, bütün takım arkadaşlarım en iyisini verecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

Muhammed Salah ile aynı takımda oynamasına ilişkin bir soru üzerine de Saviolo, şu ifadeleri kullandı:

"Harika bir oyuncu. Harika da bir duygu aslında onunla beraber aynı sahayı paylaşabilmek. Bu dünyadaki herkes Muhammed Salah'ın ne kadar harika ve büyük bir oyuncu olduğunun bilincinde. Herkesin kendisinde inanılmaz büyük saygısı ve sevgisi var. Onunla beraber olabilmek, aynı sahayı paylaşabilmek ve aynı yerde olabilmek bütün herkes için olduğu gibi benim içinde bir rüyaydı. Onunla oynamış olmak büyük bir mutluluk. Bize çok yardımcı olacak, onunla beraber oynamak bize mutluluk veriyor ve önem taşıyor."

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları ilk maçın olduğunu kaydeden Saviolo, "Dolayısıyla takım arkadaşlarımın bana büyük yardımı oluyor. Bana yardımcı olmaya çalışıyor ve bu da bana inanılmaz özgüven veriyor. Her genç oyuncunun oynamak isteyeceği bir arena ve olmak isteyeceği bir yer. Ben de bu şansa sahip olduğum için çok mutluyum. Yarın da saha içerisinde özgüvenli olarak eliminden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." şenlinde görüş belirtti.

Kaynak: AA