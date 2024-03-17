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Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

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Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girdi. Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, kendisine doğru koşan yüzü maskeli bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı. Taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inip sarı-lacivertli futbolculara saldırdı. O anlarda Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, bir taraftara yumruk attı.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ, STAD KARIŞTI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçı Fenerbahçe kazandı. Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

BATSHUAYİ TRABZONSPOR TARAFTARINA DÖNER TEKME ATTI

Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel ise, kendisine doğru koşan bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı. Yüzü maskeli taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü. Osayi Samuel ise, yere düşen taraftara yumruk atmaya devam etti. O anlar ise kameraya yansıdı.

İşte o anlar:

Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Güvenlik Spor Güncel Haberler

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