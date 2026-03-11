Trabzonspor'da hayatını kaybeden Orhan Kaynak için anma töreni düzenlendi

Dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için kulüp tesislerinde anma töreni düzenlendi. Özgeçmişinin okunmasının ardından gerçekleştirilen törende, Kaynak'ın hem futbolculuk hem de antrenörlük dönemine dair duygu yüklü konuşmalar yapıldı.

TRABZONSPOR CAMİASI ORHAN KAYNAK'A VEDA ETTİ

Törende söz alan Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Orhan Kaynak'ın sadece forma giymiş bir oyuncu değil, camianın ruhunu taşıyan özel bir isim olduğunu vurguladı. Kafkas, "Orhan Kaynak hocamız sadece kulübümüzün formasını giymiş bir oyuncu değil aynı zamanda camianın ruhunu taşıyan, Trabzon sevgisini yüreğinde büyüten bir isimdi. Sahada gösterdiği mücadele, attığı goller, özellikle Avrupa kupalarında yaşattığı gurur dolu anlarla camiamızda özel bir yer edinmiştir. Taraftarlarımızın 'Küçük Orhan' diye bağrına bastığı Orhan Kaynak, futbolculuk kariyerinin ardından da kulübümüzden kopmamış, antrenör olarak bilgi ve tecrübesini gençlere aktarmaya devam etmiştir. Trabzonspor'a olan bağlılığı, çalışkanlığı ve karakteriyle her zaman örnek bir isim olmuştur" dedi.

KAFKAS: 'TRABZONSPOR'A VERDİĞİ EMEK BU CAMİANIN HAFIZASINDA YAŞAYACAKTIR'

Kafkas, "Bugün bir futbolcuyu, bir antrenörü değil aynı zamanda iyi bir insanı, iyi bir dostu ve kulübümüzün çok kıymetli bir parçasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'a verdiği emek, bu camianın hafızasında ve kalbinde daima yaşayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve camiamıza sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AHMET METİN GENÇ: ORHAN KAYNAK ADINI YAŞATACAĞIZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de yaptığı konuşmada, "Bugün şehrimiz adına hakikaten hüzün dolu bir günü yaşıyoruz. Trabzonspor'umuza değer katan, katkı sağlayan sevgili Orhan Kaynak hocamızı uğurluyoruz. Gerek futbolculuk gerek hocalığı döneminde Trabzonspor ruhunu taşıyan ve kulübün başarısı için büyük emek ortaya koyan hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Genç, Ramazan ayında Kaynak'ı uğurladıklarını belirterek, "İnşallah başta kendi ailesi olmak üzere bütün haziruna Cennette buluşmayı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Bütün Trabzonlular ve Trabzonsporlular olarak onların acısını yürekten paylaşıyoruz. Orhan Kaynak ismini yaşatmak adına da kendimi bu şehrin yöneticisi olarak muvazzaf görüyorum. İnşallah Orhan Kaynak ismi Trabzon'umuzun en güzel mekanlarından birinde Büyükşehir Meclisimizin alacağı bir kararla ilelebet yaşatılacaktır" dedi.

FATİH TEKKE: 'BU ŞOKU NASIL ATLATACAĞIMIZI BİLMİYORUM'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise büyük bir şok yaşadıklarını belirterek, "Öncelikle mekanı cennet olsun. Bizim için çok şok olacak bir şekilde, her zaman vakit geçirdiğimiz alanlarda oldu. Ama inananlar olarak sabretmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Hem benim takım arkadaşım, hem de bir senedir teknik ekibimizde birlikte çalıştığımız çok pozitif, çok güleç, çok iyi bir insandı. Bu şoku nasıl atlatacağımızı bilmiyorum ama çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Bordo-mavili ekibin yardımcı antrenörlerinden Orhan Çıkrıkçı da, "Dün en güzel günümüzü geçirdik, bir-iki saat birlikteydik. Ve bugün onun cenazesindeyiz. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

ÖZAK: 'UNVANI KÜÇÜKTÜ AMA YAPTIĞI İŞLER BÜYÜKTÜ'

Eski Bakan ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Faruk Özak ise konuşmasında Kaynak ile olan hatıralarını paylaştı. Özak, "Unvanı küçüktü ama yaptığı işler büyüktü. Trabzonumuzu, ülkemizi hem yerelde hem uluslararası boyutta çok mutlu eden insanlardan biriydi. Güler yüzlü, mütevazı, hoşgörülü bir kardeşimizdi. 1994 yılında Aynur kardeşimizi isterken ben görevlendirildim. Çok güzel örnek bir aile oldular, üç pırıl pırıl evlat yetiştirdiler" dedi. Özak, Kaynak'ın attığı gollerle kulübün uluslararası alanda saygınlık kazandığını belirterek, "Onu hep güler yüzüyle, kaleye bakan, aklı kalede Orhan olarak ve Trabzonspor'a kazandırdığı başarılarla hatırlayacağız. Her ölüm erken ama her nefis ölümü tadacaktır. Sabırlı olacağız, Orhan'ı kalbimize gömeceğiz. Allah ailesine sabır versin. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. Anma töreni, dualar edilmesinin ardından sona erdi.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden eski futbolcu ve yardımcı antrenör Orhan Kaynak'ın cenaze programının belli olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Merhum Orhan Kaynak'ın cenazesi, 12 Mart Perşembe günü İstanbul Sarıyer Maden Mahallesi Kuğu Caddesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir. Orhan Kaynak'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

