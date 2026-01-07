Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı. Bordo-mavililer, Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, bu transfer için 5.5 milyon euro bonservis ödeyecek.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU
Anlaşmaya göre, Wolfsberger Kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon euronun 7 taksit halinde ödeneceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 350 bin avro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.