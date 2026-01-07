Haberler

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Güncelleme:
Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı. Bordo-mavililer, Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, bu transfer için 5.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

  • Trabzonspor, Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.
  • Trabzonspor, Wolfsberger AC Kulübü'ne 5,5 milyon euro sözleşme fesih bedelini 7 taksitte ödeyecek.
  • Chibuike Nwaiwu'ya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 350 bin avro, diğer sezonlarda her biri için 700 bin avro garanti ücret ödenecek.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Anlaşmaya göre, Wolfsberger Kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon euronun 7 taksit halinde ödeneceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 350 bin avro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

