Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Seyit Ahmet Eksik - Spor
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Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor

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