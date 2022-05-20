Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA - Seyit Ahmet Eksik - Spor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor