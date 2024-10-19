Trabzonspor, Başakşehir FK'yı Zor Bir Maçta 1-0 Yenerek Üst Sıralara Yaklaşıyor

Başakşehir FK maçının ardından

Nurullah CABRİ - Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, - TRABZONSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir FK maçını kazanmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Güneş, "Futbol böyle bir şey. Son dakikada attığımız gol bize 3 puan getirdi. Hem moral, hem güven hem 14 puan ve bizden üstte olan Başakşehir'i yenmenin hazzı olduğu kadar tabi avantajı da var aynı zamanda sonda golün gelmesi ayrıca bir mutluluk. Ama tabi oyun olarak ilk yarıda daha iyi olmamıza rağmen, oyun kontrolü tamamen bizde iken golü bulamadık. İkinci yarı oyunda düştüğümüz veya rakibin ortak olduğu dönemden sonra böylesine bir golün gelmesi bizim de moral ve güvenimizi artırdı. Hatta golden sonra oyuncular kendi içlerinde olan değerleri ortaya çıkarmaya başladılar. Daha fazla tempolu ve daha iştahlı şekilde hücuma gitmeye çalıştı. Bu da kendi içerisindeki ezikliğin, sıkıntının ve baskının kendi üzerinde ne kadar rahatsız edici bir durumda olduğunu gösteriyor. Korner atarken zamana oynamak gerekirken orada hala atmak istiyorlardı. Ki müdahale etmek zorunda kaldık. Yani bildikleri bir şey. Yani iştahlı, gol atalım, oynayalım, ne kadar güzel bir şey. Hatta düştü diye takımı düşündük. Demek ki düşüş yok. Ama oyunun gidişinde bir teslimiyet oluyor zaman zaman. O bize bugün bunu gösterdi. Böyle bir maçı kazanmak önemliydi. Daha önce kağıt üstünde görünüşte çok daha rahat kazanacağımız maçlarda puan kaybettik. Bugün daha zor maçta 3 puan aldık. Bu da umut ışığımızı daha fazla artırıyor. Ama bir çiçekle yaz gelmez. Trabzonspor olarak daha fazla puanlara ihtiyacımız var ve daha güzel oyuna ihtiyacımız var. Rakibe özellikle ilk yarıdaki oyun anlayışımızda kendi oyunumuzu kabul ettirerek oynamak çok sevindiriciydi. Bütün oyuncuları kutluyorum. Sabırlı oynamak durumunda kaldık. Eldeki oyuncularımızın iyi niyetine, gayretine, kazanma isteğine Allah da yardımcı olunca işimiz daha kolay oldu. Hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da sakat oyuncularla ilgili son durum hakkında da bilgi veren Şenol Güneş şunları söyledi:

"Sakat olarak Savic'in daha zamana ihtiyacı var. Enis koşu olarak iyi, kontakt yapmada kontrol ediyoruz. Onun da bir zamanı bir hafta 15 gün neyse. Ama idmana katıyoruz ama koşuları iyi yapıyor, fiziksel bir sorunu yok. Ama bir daha düşüp geri gitmeyelim diye onu öyle. Savic'in de ayrı çalışıyor. Tony hafta başından sonra katılır diye düşünüyorum, Denswil de öyle, Arseny Batagov da öyle. Serkan Asan'ın hastalık durumu vardı şu anda düzeldi. Şimdi yeniden idmanlara katılacak. Sakatlardan iki oyuncu haftaya olmaz ama bu gelenler bu sabah çalıştılar, iyiydiler. Hafta başında da zaten bize katılacaklar. Ama fiziksel durumu ne kadar, eldeki oyunculara bakacağız, kimi oynatacağız. Birden bire hepsi birden geri dönebiliyor. Cihan da öyle oyuncuydu. Cihan'ı mesela düzelmişti ama ne kadar oynatalım diye düşündüğümde daha geç alma sebebim biraz o oldu. Ama o çalışıyordu bizimle bir haftadan beri. Şu anda sakatlarda ciddi boyutta gelemeyecek oyuncu yani 10-15 gün sonra hatta Fenerbahçe maçı öncesi gelebilirler. Enis ama iyi, Enis'i koyabiliriz; oynayabilir ama bir daha düşüp sıkıntı yaşamasın veya darbeyle, o yüzden de bekletiyoruz."

ÇAĞDAŞ ATAN: CANIMIZI ÇOK ACITAN BİR GOL YEDİK

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın sonlarında canlarını acıtan bir yediklerini söyledi. Çağdaş Atan, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koymadıklarını aktardı. Atan, "Trabzonspor, beklediğimizden daha kompakt istekli, başladı. Baskıda ve merkezde kazandığımız topları erken kaybettik, biraz acele ettik. İkinci yarı topa sahip olarak rakibin orta sahasında arkasına geçerek iyi pozisyonlar yakaladık. İkinci yarı 2-3 defa maçın bize geldiğini söyleyebilirim. Finallendiremediğimiz hücumlar ve değerlendiremediği pozisyonlar var. Kanat oyuncularımız, istediğimiz hiçbir oyunu yeterli oynatamadı. Maç sonunda da canımızı çok acıtan bir gol yedik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Perşembe günü Avrupa'da önemli bir maçımız var. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ligi ilk 4 sırada bitirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.