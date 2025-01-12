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Trabzonspor, Antalyaspor'u sahasında 5-0 yendi

Trabzonspor, Antalyaspor'u sahasında 5-0 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, rakibini 5-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, Akdeniz ekibine karşı bu skoru tarihinde ilk kez elde etti. Karadeniz ekibinde Malheiro, kariyerinde ilk kez hat-trick yaparak 3 asist birden yapan Edin Visca ile birlikte maça damga vurdu.

Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Alex de Souza'nın takımı Antalyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

BANZA PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmada ilk gol 21. dakikada geldi. Antalyaspor'un kaptırdığı top sonrasında sağ kanattan hızla ileriye çıkan Edin Visca, karşı karşıya pozisyonda Simom Banza'yı topla buluşturdu. Demokratik Kongolu golcü Banza da yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi.

ANTALYASPOR'DAN GOLE FAUL İTİRAZI

Antalyaspor'da futbolcular ve teknik heyet, bu gol öncesinde faul olduğu itirazında bulunarak hakemden golü iptal etmesini istedi. Antalyaspor cephesi, Trabzonspor'un golle sonuçlanan atağında Edin Visca'nın sağ kanattan topu taşıdığı sırada Simon Banza'nın rakibini faulle geçtiği yönünde hakem Cihan Aydın'a itirazda bulundu. Aydın ise bir süre VAR ile konuştuktan sonra golü verdi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ

Trabzonspor'da Cham, karşılaşmanın 31. dakikasında Kluzinski'nin müdahalesi sonrasında ceza sahasında yerde kaldı. Bordo mavili takım,bu pozisyonun ardından penaltı bekledi ancak müsabakanın hakemi Cihan Aydın, oyunu devam ettirdi. VAR da söz konusu pozisyona müdahale etmedi.

DEVRE ARASINDA TEPKİ GELDİ: AHLAKSIZLIK YAPMAYIN

Bunu üzerine Karadeniz ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın!" ifadeleriyle karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın kararlarına tepki gösterdi.

MALHEIRO FARKI 2'YE ÇIKARTTI

Trabzonspor, 52. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Edin Visca'nın ceza sahasına gönderdiği topta şık bir kafa vuruşu yapan Malheiro, takımının ikinci golünü attı.

VISCA-MALHEIRO İKİLİSİ YİNE SAHNEDE

Trabzonspor, 64. dakikada Edin Visca - Malheiro ortaklığı ile üçüncü golü buldu. Visca'nın savunmanın arkasına gönderdiği topu alan Malheiro, ceza sahasına girerken şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi.

CHAMGOLÜNÜ ATTI, 4 DAKİKA SONRA SAKATLANDI

Trabzonspor, 70. dakikada farkı dörde çıkardı. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Cham, farkı dörde çıkaran golü attı. Muhammed Cham, golün ardından kısa bir süre sonra sakatlık yaşadı. Cham, 74. dakikada sedyeyle oyundan çıktı ve yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

MALHEIRO KARİYERİNDE İLK KEZ HAT TRICK YAPTI

Trabzonspor'da iki golle yıldızlaşan Malheiro, 87. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı. Öte yandan karşılaşmaya damga vuran bir diğer isim Edin Visca oldu. Boşnak yıldız, atılan ilk üç golde de asisti yapan isim oldu.

TRABZONSPOR TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI

Trabzonspor, 5-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez Antalyaspor'a 5 gol atmış oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 22 puana yükseldi. Antalyaspor, 21 puanda kaldı. Trabzonspor, ligin gelecek haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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