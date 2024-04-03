Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylara ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, 17 Mart'taki maçta çıkan olaylar nedeniyle Bordo Mavili takıma, kendi sahasında 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Trabzonspor’a 3 milyon lira para cezası da verildi.

Kurul, Trabzon taraftarları ile karşı karşıya gelen Fenerbahçeli oyunculara ilişkin de men kararları verdi.

Buna göre;

Trabzonspor kulübü, X'ten yaptığı paylaşımda, TFF'ye "Adaletiniz batsın!" mesajı verdi.

1 Nisan'daki PFDK'ya sevk sonrası Fenerbahçe ve Trabzonspor sevklere tepki göstermişti.

Fenerbahçe karşılaşmadaki olaylar sırasında oyuncularının ve teknik heyetinin kendilerini koruma hakkını yerine getirdiğini savunuyordu.

Kulübün Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fethi Pekin, bireyin kendini koruma hakkının gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edildiğini söylemişti.

Trabzonspor da Fenerbahçe'nin futbolcularından Mert Müldür ve Michy Batshuayi’nin PFDK'ya sevk edilmemesine tepki göstermişti.

Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevk sonrası açıklamaları

Fenerbahçe'nin Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçında kulüp olarak organize ve planlı bir linç girişimine maruz kaldıklarını söyledi.

Sporcularının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdiğini savunan Pekin, "Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor" dedi.

"Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar" ifadelerini kullanan Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK’ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı."

Trabzonspor'un PFDK'ya sevk sonrası açıklamaları

Trabzonspor ise açıklamasında, Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde’nin sadece "kavgaya karışmak" suçundan PFDK’ya sevk edilmelerine tepki gösterdi.

Açıklamada, "TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi’yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını, Türkiye’de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir" denildi.

Trabzonspor; "korkak ve iradesiz" olmakla, "aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakla" suçladığı TFF'nin istifasını istedi.

Trabzon'da neler yaşandı?

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. 5 golün atıldığı maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi bulsa da, Fenerbahçe karşılaşmadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 45+4'te Fred, 87. dakikada Batshuayi kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 63'te Enis Bardhi, 78'de Trezeguet'den (pen.) geldi.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 79'da çıkardı. Trabzonspor ise 49 puanda kaldı.

Ancak maça, karşılaşma sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar damga vurdu.

Fenerbahçe'nin ilk golünden sonra tribünden atılan cisimlerden biri Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'a isabet etti. Kartal'a buz torbası ile müdahale edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü yedek kulübesine oturtuldu.

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Kutlama sırasında bazı Trabzonspor taraftarları, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Fenerbahçeli futbolcular ile Trabzonspor taraftarları arasında arbede çıktı. Bazı taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular karşılıklı olarak birbirlerine tekme ve yumruk attı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası Fenerbahçeli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitmişti.