Trabzonspor 58 Yaşında

Trabzon spor Kulübünün kuruluşunun 58'inci yıl dönümü kutlanıyor.

Bordo-mavili ekip, 2 Ağustos 1967'de İdmanocağı, İdmangücü, Martı spor ve Karadenizgücü'nün birleşmesiyle kuruldu. Bordo-mavi renkleri seçen Trabzon spor, Türk futbolunda önemli başarılar sağlayarak "dört büyük" kulüpten biri oldu.

Karadeniz ekibi, 58 yıllık sürede 7 Süper Lig ile 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu sürede 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıma başarısını gösterdi.

Trabzon'da futbolun geçmişi ve kulübün kuruluşuna ait belgeler Trabzon spor Müzesi'nde sergileniyor.

Müzede, bordo-mavili takımın en üst organizasyonlarda aldığı kupaların yanı sıra Kıbrıs barış kupası, 2500 adet kupa madalya ve ödüller bulunuyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon spor'un kurucu takımlarından İdman Grubu Cemiyeti'nin fahri başkanlık teklifini kabul ettiğine dair belge de müzede sergilenen önemli eserler arasında yer alıyor.

Bordo-mavililerin gol krallarının formaları ve ödülleri, seremonilerde takımların birbirine hediye ettiği flamalar, Süleyman Rıza Kuğu tarafından yazılan ve futbolun oyun kurallarını anlatan "Asosyeşın Futbol" isimli kitap gibi yüzlerce eser de müzeyi ziyaret eden taraftarların ilgisini çekiyor.

"Trabzon spor'un tarihini aşılamaya çalışıyoruz"

Müzeye ailesiyle ziyarete gelenlerden 38 yaşındaki İlhan Yavuz, AA muhabirine, Hollanda'da yaşadığını, çocuklarına Trabzon'u ve Trabzon spor'u tanıtmak için müzeye getirdiğini söyledi.

Düzenli olarak yaz aylarında kente geldiklerini ifade eden Yavuz, "Bu sene çocukları da getirelim dedik. Onlar da gelip görsünler sonuçta Trabzonluyuz, Trabzonsporluyuz. Burası başlı başına bir tarih. Çocuklarımıza gösterip Trabzon spor'un tarihini aşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Trabzon spor'un her maçını takip ettiğini, Avrupa'daki maçlarını ise stadyuma giderek izlediğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Hasret gidermek, ailemizi, akrabalarımızı, Trabzon spor'u görmek için geldik. İnşallah 11 Ağustos'ta lig maçında da burada olacağız. Hasret gidermeye çalışıyoruz. Sonuçta tarihimiz belli, 58 sene olmuş. Takdire şayan, elde edilen başarılarda ortada. Gururluyuz, belki her şey istediğimiz gibi değil ama en azından bir şehir takımımız var. Trabzon spor'umuz var, ondan ötürü gururluyuz."

-"Her adımını takip ediyoruz, bu bir aşk"

Almanya'dan gelen 54 yaşındaki Aziz Keleş ise takımın tarihi geçmişiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğuna işaret ederek, "Çocuklarım müzeyi çok beğendi. Oğlum geçen hafta gelip gezmiş, bu haftada birlikte tekrar gelmek istedi. Onlar için bir fırsat. Yurt dışındayken internetten sosyal medya üzerinden Trabzon spor'un her adımını takip ediyoruz, bu bir aşk. Bizim Trabzonsporlu olmamızın karşılığı yok." dedi.

Trabzon spor'un diğer spor branşlardaki başarısı

Trabzonspor Kulübü, son yıllarda futbolun yanı sıra diğer spor branşlarındaki çeşitliliği ve sporcu sayısıyla dikkati çekiyor.

Bordo-mavili kulüp; atıcılık, avcılık, atletizm, basketbol, modern pentatlon, eskrim, e-spor, judo, masa tenisi ve boks branşlarında adından söz ettiriyor.

Bu branşlarda lisanslı 252 kadın sporcusu bulunan Karadeniz ekibi, erkeklerde ise 566 sporcuyu bünyesinde barındırıyor.

Basketbolda sezonu şampiyon bitirerek Süper Lig'e yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu şampiyon bitiren bordo-mavililer, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Sezonun ilk bölümünde 5 mağlubiyet almasına rağmen ikinci devrede üst üste 16 maç kazanan Trabzonspor, aldığı seri galibiyetlerle taraftarına şampiyonluk kupasını hediye etti.

UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalan ilk Türk takımı oldu

UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, önemli bir başarı elde etti.

Genç futbolcular, İsviçre'nin Nyon kentinde Barcelona ile Colovray Spor Merkezi'nde oynadığı final maçından 4-1 mağlup ayrıldı.

Bordo-mavililer, maçtan 4-1 mağlup ayrılmasına rağmen turnuvadan 2.'nci olarak ayrılarak turnuvada finale katılan ilk Türk takımı ünvanını elde etti.