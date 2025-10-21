Haberler

Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde
Güncelleme:
Çaykur Rizespor galibiyetiyle bu sezon ligde ikinci kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u yenmesi halinde 131 hafta sonunda ligde üst üste 4 maç kazanmış olacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile ikas Eyüspor, Trabzon Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

131 HAFTA SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞEBİLİR

Zorlu maçta ikas Eyüpspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 131 hafta sonra ligde üst üste 4 maç kazanma serisi yakalamış olacak. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk 9 haftada 20 puan toplayarak 2. sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ligin 7. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 8. haftada sahasında Zecorner Kayserspor'u 4-0, 9. haftada da Rize'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek art arda 3 maçlık seri yakalayan Karadeniz ekibi, bu kez galibiyet serisini 4 maça taşımayı başarmak istiyor.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA 5 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, en son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23 ila 27 haftalarda sırasıyla Galatasaray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konyaspor'u 2-1, Alanyaspor'u 4-0 ve Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti. Trabzonspor, bu hafta ikas Eyüpspor'u mağlup etmesi halinde 131 hafta sonra ilk kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

TEKKE İLE 3 KEZ 3 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 20 lig maçlık döneminde 3 kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, 2024-2025 sezonunun 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 ve 33. haftasında Cronden Alanyaspor'u 4-3 yendi.

Karadeniz ekibi, bu sezon da ilk 3 haftada sahasında Kocaelispor'u, deplasmanda Kasımpaşa'yı ve kendi evinde Hesap.com. Antalyaspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etmişti. Ligin 7,8 ve 9. haftalarında ikinci kez bu sezon 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez 4 haftayı art arda galibiyetle kapamış olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

hadi cocuklarr

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
