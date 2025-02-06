Trabzon Yarı Maratonu İçin Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı.

Sepetçiler Kasrı'nda yapılan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ve davetliler katıldı.

Konuşmacılar, sözlerine 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, yarı maratonu tam maratona çevirme hedeflerinden bahsederek, "Bu maratonun Türkiye'de sporun birleştiriciliğine ve barışa katkı sağlayacağına inanıyoruz, Trabzon Yarı Maratonu, 45. kez düzenlenecek. Bizim için çok değerli ve köklü bir maraton, aynı zamanda içerisinde bir de çeyrek maraton barındırıyor. Bu da Türkiye'de tek ve dünyada ise örneği çok az olan bir durum. Bu sene de çok ciddi bir katılım var. Hem katılan ülke hem de sporcu sayısı bakımından rekor olmasını bekliyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Federasyonun hedeflerine değinen Karadağ, gelecek 4 yılı iyi değerlendirip olimpiyatlarda madalya almak istediklerini söyledi.

Maratona 15 ülkeden katılım aldıklarını aktaran Ahmet Metin Genç ise tüm kayıt gelirlerinin Türkiye Atletizm Vakfı, Yeşilay ve UNICEF Türkiye'ye bağışlanacağını hatırlatarak bu sene Türkiye Karate Şampiyonası da olmak üzere birçok organizasyonun Trabzon'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Eminoğlu: "Trabzon, birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor"

Trabzon'un birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, şunları söyledi:

"Bugün çok tarihi bir yerde basın lansmanımızı gerçekleştirdik. Bu maraton, İstanbul Maratonu'nun ardından en köklü olan ikinci maraton olarak düzenleniyor. Tam maraton için de bir süreç başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak atletizmin ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Hedeflerini her daim yenilediklerini ifade eden Eminoğlu, "Türkiye'deki gelişim merkezlerimizle, ofislerimizle gençlerin yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm bakanlarımızla bu yüzyılın sporun ve gençlerin yüzyılı olacağı hedefine doğru ilerliyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok yeni projemiz var. Gençlerimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığını takip etmelerini ve devletimizin sunduğu ücretsiz imkanlardan yararlanmalarını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan da maratona büyük bir önem verdiklerini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Toplantı çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.