Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı - Haberler

Bu sezon büyük bir coşkuyla her maçında rakiplerini dize getiren Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Bugün Medical Park Stadı'nda 38 yıl aradan sonra kupasına kavuşacak olan bordo-mavililer Trabzon Limanı'nda taraftarıyla beraber üstü açık otobüsle stada geçecek.

FUTBOLCULAR TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİ

Tüm şehir kutlama havasına girerken etkinlikler Trabzonspor kafilesinin denizden yapacağı çıkarma ile başlayacak. Trabzonspor şampiyonluk filosu, Trabzonspor Tesisleri'nden bir çok tekne ile taraftarlarla beraber yola çıktı. Trabzon kıyılarında tekneyle şampiyonluk turu yapacak olan bordo mavililer taraftarlarına tarihi anlar yaşatacak.

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