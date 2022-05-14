Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Trabzonspor şampiyonluk etkinliği çerçevesinde, teknelerle tesislerden yola çıktı. Bordo-mavililer, Faroz Limanı açıklarında taraftarı selamlayarak, onlarla birlikte Trabzon Limanına geçiyor. Taraftarıyla bütünleşen Trabzonsporlu ekibin sonraki durağı kutlamaların yapılacağı Medical Park Stadı olacak.

Bu sezon büyük bir coşkuyla her maçında rakiplerini dize getiren Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Bugün Medical Park Stadı'nda 38 yıl aradan sonra kupasına kavuşacak olan bordo-mavililer Trabzon Limanı'nda taraftarıyla beraber üstü açık otobüsle stada geçecek.

Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı

Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı

Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı

FUTBOLCULAR TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİ

Tüm şehir kutlama havasına girerken etkinlikler Trabzonspor kafilesinin denizden yapacağı çıkarma ile başlayacak. Trabzonspor şampiyonluk filosu, Trabzonspor Tesisleri'nden bir çok tekne ile taraftarlarla beraber yola çıktı. Trabzon kıyılarında tekneyle şampiyonluk turu yapacak olan bordo mavililer taraftarlarına tarihi anlar yaşatacak.

Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı

Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı

Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı

Trabzon'da büyük çılgınlık! Şampiyon, mabedine denizden çıkarma yaptı

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Süper Lig, Şampiyon, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Karabela:

kuru gürültü başka birsey degil, hiç bir zaman bir GS , FB, BJK kültüründe bir klüp olamayacak

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title