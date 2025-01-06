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Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından Torreira hakkında konuşmuş ve Torreira'nın sahada adil olmadığını iddia etmişti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.

"EĞİTİMİNİ ALMIŞ GİBİ"

Acun Ilıcalı, Lucas Torreira için, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi." ifadelerini kullandı.

TORREIRA'DAN BOMBA YANIT

Lucas Torreira, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi. Lucas Torreira, Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçın ardından yaşadıkları sevinci ve sarı kırmızılıların sahip olduğu yıldız sayısı eliyle işaret ettiği bir fotoğraf paylaştı. Torreira ayrıca, İbrahim Hatipoğlu'nun paylaştığı fotoğrafı alıntılayıp sarı kırmızı kalp emojisi ile paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt

Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt

Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt

Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt

Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Torreira bile Acur la dalga geçiyor çok komik yaa ;) ;) hahahahaha

Yorum Beğen318
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Haber YorumlarıFatih Ozturk:

Aldın mı cevabini

Yorum Beğen249
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Haber YorumlarıCAN Işık:

Fenerlilerin işi iftira atmaktır :) :) :) :)

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Haber YorumlarıHaber insanı:

kem küm den başka bişey demiyor acur

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Yerden bitme sahtekar oe bu işlere hiç kalkışmasın boyunu aşar

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Haber YorumlarıOliver:

ıngaaaaaaa

yanıt5
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Haber Yorumlarısadece kadir:

Allah fenev taraftarına sabır versin. başarısızlıklarını 2-3 maçta bir çıkıp başka konuları anlatarak unutturup yutturmaya çalışıyor, sağa sola çamur atarak ört bas ettiriyorlar. acun çıkmış hesap kitap yapıyor penaltımız verilmedi, verilse puan farkı 4 şu bu. ilk 5 teki takımları da yensen lidersin bunu neden konuşamıyorsun. bjk bile 10 maçta 1 kere sizi yendi, top mop oynadığınız yok hala neyi savunuyorsun? survivor yönetmiyorsun acun, Gs ile uğraşacağına git oyuncularına akıl vermeyi dene.

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

acur bey topigi fazla kaçırıyor kafaya

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Haber YorumlarıAtilla Tanin:

Komple utanmaları yok Rezillikleri ile gurur duyan başka bir güruh yoktur

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Haber YorumlarıERKAN ÜNAL:

Gs ye böyle konuşursanız konsantre olur şampiyon olurlar,geçmişte bir çok örneği vardır

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