Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Szymanski, bomboş kaleye akılalmaz bir gol kaçırdı

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının 2. dakikasında Sebastian Szymanski ile müthiş bir fırsattan yararlanamadı. Polonyalı yıldızın fileleri havalandıramadığı pozisyonda topun çizgiyi geçti mi, geçmedi mi tartışmaları da yaşandı.

BOMBOŞ KALEYE KAÇIRDI

Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından da seken top direkten geri döndü.Sebastian Szymanski, direkten dönen topu tamamlamak içinpozisyon aldı ve boş kaleye vurma fırsatı yakaladı ama top ayağına dolanınca vuruş yapamadı.

ÇİZGİYİ GEÇMEDİ

Antalyaspor savunması yetişmesine karşın yerdeki Szymanski, son bir hamleyle topa bir kez daha vurdu, filelere doğru giden topu Veysel Sarı çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyon için VAR incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirdi.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS