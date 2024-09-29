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Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Szymanski, bomboş kaleye akılalmaz bir gol kaçırdı

Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Szymanski, bomboş kaleye akılalmaz bir gol kaçırdı
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçının başında çok net bir pozisyonu değerlendiremedi. Sebastian Szymanski bomboş kaleye golü atamadı. Sarı-lacivertli takım, savunmanın topu çizgiden çıkardığı bu pozisyonda gol itirazında bulunsa da VAR'la görüşen hakem Cihan Aydın, oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının 2. dakikasında Sebastian Szymanski ile müthiş bir fırsattan yararlanamadı. Polonyalı yıldızın fileleri havalandıramadığı pozisyonda topun çizgiyi geçti mi, geçmedi mi tartışmaları da yaşandı.

BOMBOŞ KALEYE KAÇIRDI

Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından da seken top direkten geri döndü.Sebastian Szymanski, direkten dönen topu tamamlamak içinpozisyon aldı ve boş kaleye vurma fırsatı yakaladı ama top ayağına dolanınca vuruş yapamadı.

ÇİZGİYİ GEÇMEDİ

Antalyaspor savunması yetişmesine karşın yerdeki Szymanski, son bir hamleyle topa bir kez daha vurdu, filelere doğru giden topu Veysel Sarı çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyon için VAR incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirdi.

İşte o anlar;

Akıl alır gibi değil! Szymanski, bomboş kaleye golü atamadıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Akıl alır gibi değil! Szymanski, bomboş kaleye golü atamadıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Akıl alır gibi değil! Szymanski, bomboş kaleye golü atamadıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Akıl alır gibi değil! Szymanski, bomboş kaleye golü atamadıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Akıl alır gibi değil! Szymanski, bomboş kaleye golü atamadıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Sebastian Szymanski Sebastian Szymanski Jose Mourinho Cihan Aydın Antalyaspor Antalyaspor Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Kemal Öztürk:

Golü yediler

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