Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
Hakkında soruşturma başlatılan Hüseyin Baş için karar

Thomas Reis, Trabzonspor Maçında 3 Puan Hedefliyor

Thomas Reis, Trabzonspor Maçında 3 Puan Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Türkiye'deki ilk derbisi olacak Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, en iyi performansı sergileyip 3 puan almak istediklerini belirtti. Reis, rakip takımın ligdeki yerinin kalitesine göre düşüklüğüne dikkat çekti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçında en iyi oyunlarını sergileyerek 3 puan almak istediklerini söyledi. Reis, Trabzonspor maçının kendisinin Türkiye'deki ilk derbisi olacağını da dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Nuri Asan Tesisileri'nde kampta olan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmayı değerlendirerek takımının durumundan bahsetti. Derbinin öneminin farklında olduğunu ifade eden Reis, önemli açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor maçı, Türkiye'deki ilk derbim olacak"

Türkiye'deki ilk derbisini sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Thomas Reis, "Trabzonspor'a karşı önemli bir derbi oynayacağız. Almanya'da benzer derbileri oynadım. Taraftar, şehir ve bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Umarım bu maçta da istediğimiz performansı gösterip, istediğimiz sonucu alırız. Benim için Türkiye'deki ilk derbi olacak" diye konuştu.

"Trabzonspor ligde hak ettiği yerde değil"

Rakip Trabzonspor'un kalitesi ile puan tablosunda bulunduğu yerin doğru orantılı olmadığına değinen Reis, "Her maçın önemi çok farklı. Her maç da çok önemli ama bu maç taraftarımız açısından ayrı bir önem arz ediyor. Trabzonspor ligde hak ettiği yerde değil. Bence takım olarak iyi oynuyorlar. İyi bir takıma sahipler. Ofansif anlamda güçlü bir takımlar. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Defansif anlamda almamız gereken tedbirler olacak. Bunlara antrenmanda çalıştık. Bunlar dışında topa sahip olmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Umarım bunu daha güzel yaparız özellikle Sivasspor karşılaşmasından çok iyi performans gösteririz. Çünkü Sivas deplasmanında beklemediğimiz oyunla beklemediğimiz bir sonuç aldık. Sivasspor maçına oranla Trabzonspor maçında kesinlikle çok daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Antrenmanlara da bu yönüyle çalıştık" şeklinde konuştu.

"Drongelen'in yokluğunda stoper orijinli bir oyuncuyla oynamak isterim"

Tüm maçlarda görev yapan Rick van Drongelen'in yokluğunu genç stoperlerle kapatacağının mesajını veren Alman çalıştırıcı, "Stoper eksikliğinde benzer problemi Kasımpaşa karşılaşmasında da yaşamıştık. Lubo Satka o maçta sakatlanmıştı ve genç oyuncu Bedirhan Çetin'e şans tanımıştık. 2 tane genç oyuncumuz stoper pozisyonunda oynayabiliyor. Yunus Emre Çift için eğer oynarsa ilk maçı olacak. O mevkide belki de Ait Bennasser'e de şans verebilirim. O pozisyonda stoper orijinli bir oyuncunun oynayacağını düşünüyorum. Bennasser'in orta sahada oynaması bizim için daha doğru ve iyi bir adım olur diye düşünüyorum. Henüz Drongelen'in yerine kimin oynayacağına karar vermedim" ifadelerini kullandı.

"3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Karşılaşmadan 3 puan almak istediklerinin altını çizen Thomas Reis, "Taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi güzel. Biletlerin tükeniyor olmasını duymak güzel bir şey. Biz de kendi üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Taraftarımızın önünde en iyi oyunumuzu sergileyip, 3 puanla bu maçtan ayrılmak istiyoruz. Umarım, taraftarımızla birlikte galibiyeti bir parti havasında kutlarız. Kesinlikle zor bir karşılaşma olacak. Takım olarak performansımızın en iyisini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsunspor ile Trabzonspor 4 Ocak Cumartesi saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
img

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
img

İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 hakem Süper Lig'den düştü
2 hakemin kalemini kırdı
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ocak Akyurt, Gölbaşı, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Altında kimlik zorunlu mu (Kuyumcular)? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef neden yok 2 Ocak Perşembe? MasterChef yeni bölüm ne zaman? ASAT Antalya su kesintisi! Konyaaltı, Manavgat, Serik 2-3 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ocak Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MSÜ başvuru ekranı! ÖSYM kılavuzu 2025 MSÜ başvuru nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi ne zaman, nerede çekildi? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Ocak günün maçları nereden izlenir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 2 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.