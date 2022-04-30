THF, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile sağlık protokolü imzaladı

Türkiye Halter Federasyonu (THF) ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi arasında kadın milli halterciler için sağlık protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, THF Başkanı Talat Ünlü ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, rektörlük makamında düzenlenen törenle protokole imza attı.

Protokolle kadın milli haltercilerin sağlık, performans ve kas kuvveti değerlendirmeleri KMÜ Tıp Fakültesi bünyesinde Sporcu Sağlığı ve Performans Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapılacak.

Değerlendirme ile sporcuların genel muayeneleri, kalp elektriksel aktiviteleri, kalp ritimleri, ekokardiyografik incelemeleri, kalp kapak ve kas durumları, tüm ekstremite kas kuvvet ve asimetrik durumları, solunum fonksiyonları, detaylı kan parametreleri, vücut kas, yağ ve su durumları, beslenme durumları, uyku durumları ile psikolojik durumları alanında uzman akademisyenler tarafından incelenecek ve gereken tavsiyeler uygulanacak.