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Theofanis Gekas yeniden Akhisaspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Theofanis Gekas yeniden Akhisaspor'da

Bu sene TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor'da futbol direktörlüğü görevine takımın efsane golcüsü Theofanis Gekas getirildi.

Bu sene TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor'da futbol direktörlüğü görevine takımın efsane golcüsü Theofanis Gekas getirildi.

Akhisarspor'un resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Efsanemiz Theofanis Gekas ile 'Futbol Direktörlüğü' konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve aynı sezon küme düşen Akhisarspor, daha sonra bulunduğu liglerde tutunamamış ve TFF 3. Lig'e kadar düşmüştü. Akhisarspor ile 42 maça çıkan ve performansı ile her kesimin takdirini kazanan Gekas, yeşil-siyahlı ekiple 25 gol atmıştı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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