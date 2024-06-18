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Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü

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TFF'nin Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım kafilesi dışında 613 davetlinin masraflarını karşıladığı öne sürüldü. İddiaya sosyal medyada tepki yağarken, TFF ve bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan turnuvadaki diğer takımlardan İngiltere, sadece kafilenin masraflarını üstlenirken Fransa'nın kafile dışında 27, İsviçre'nin 14, İspanya'nın 40 ve ay-yıldızlılarla aynı grupta yer alan Portekiz'in ise 33 kişinin giderlerini karşılaması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım kafilesi haricinde 613 davetlinin masraflarını karşıladığı iddia edildi.

TFF, 613 KİŞİNİN MASRAFLARINI KARŞILADI

Gazeteci Tahir Kum'un iddiasına göre, İngiltere Futbol Federasyonu sadece Milli Takım kafilesinin masraflarını karşılarken; Fransa kafile dışında 27, İsviçre 14, İspanya 40 ve ay-yıldızlılarla aynı grupta yer alan Portekiz'in de 33 davetlinin giderlerini üstlendi. Türkiye Futbol Federasyonu ise kafile dışında davet ettiği 613 misafirin masraflarını karşıladı.

Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü

SADECE 36'SI GAZETECİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 için hazırladığı davetli listesinin 613 kişi olduğunu, bunlardan sadece 36'sının gazeteci olduğunu ifade edildi. Davetlilerin bir kısmının seçeceği bir maç ile konaklama ve seyahat masrafları TFF tarafından karşılanacak; bu konuklar 19 Haziran'da İstanbul'a dönecek. Konukların bir kısmı ile gazetecilerin ise üç maç ile 10 gün boyunca tüm ulaşım ve konaklama giderleri TFF tarafından ödenecek şeklinde bilgi paylaşıldı.

SEÇİMLERDE OY KULLANACAK DELEGELER GÖTÜRÜLDÜ

EURO 2024'te masrafları karşılanacak isimler arasında alt yaş milli takım teknik direktörlerinden herhangi biri yer almazken, yedekler dahil tüm yönetim kurulunun aileleri ve asistanlarıyla birlikte Almanya'ya götürülmesi dikkat çekti. Davetlilerin çoğunun 18 Temmuz'daki TFF seçimlerinde oy kullanacak delegeler olduğu da gelen iddialar arasında.

Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü

İDDİALARLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na davet ettiği 613 misafirin masraflarını karşıladığı iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alırken, tepki çeken konuyla ilgili ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne de Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesin yer alan bilgi edinme formunun da kaldırılmış olması gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (9)

Ender Emir:

Türkiyede futbol zaten şike kara para aklama rüşvet yasa dışı bahis demek değil mi ?

15
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İsmail Köker:

GSfetotaktiği

6
4
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Bandorma:

Ekşi koltuğa yapıştı kalkmıyor. Cincon da destek veriyor. Çıkar meselesi…

yanıt5
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SUNSET null:

başkanlık koltuğunda halen ekşi oturuyor ise bol kepçe dağıtıyor işte babasının kasasını

8
0
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Mehmet gönül:

Aramızdaki fark ortaya çıkmış işte öbür ülkeler ile bizim ülke arasındaki dönen çark farkı bu kadarmış demekki

4
0
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Hacer Kalkan Bayram:

Şu adamı kim alacak artık görevden yapmadığı fırıldak kalmadı yapıştı koltuğa kaldırana aşk olsun

3
0
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Onemli Degil:

Haci Aganin Torunlariyiz Lan Bizz..Di mi?

1
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Sedat Aslan:

Eğer doğruysa bu konu gerçekten yazık günah.

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şahabettin Ayyıldız:

İnsan anasının tarlasında bile istediği gibi davranamaz çünkü orada başka canlıların da yaşama hakkı var

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0
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