Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra iki kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra iki kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin internet sitelerinden yaptıkları açıklamalar nedeniyle iki kulüp disipline gönderildi. - İSTANBUL