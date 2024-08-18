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TFF olaylı maçla ilgili sessizliğini bozdu! Ali Koç'a da sitem var

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TFF, dün akşam oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya giren Ali Koç'un saldırıya uğramasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylarla alakalı yazılı açıklamada bulundu.

Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında akreditasyon kartlı Göztepe görevlisi Fatih Özkan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sahada iterek düşürdü. Gözaltına alınan Özkan, ev hapsiyle cezalandırıldı.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

TFF olaylı maçla ilgili sessizliği bozdu! Ali Koç'a da sitem var

"SAHAYA GİRMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.

Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

TFF olaylı maçla ilgili sessizliği bozdu! Ali Koç'a da sitem var

TFF olaylı maçla ilgili sessizliği bozdu! Ali Koç'a da sitem var

TFF olaylı maçla ilgili sessizliği bozdu! Ali Koç'a da sitem var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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Yorumlar (6)

Remzi Zabin:

Bu adam gezi olayları gibi olaylar çıkartmak istiyor

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Oytun Ulu:

Nerede kavga nerede bir pislik, orada Fenerbahçe orada Ali Koç. Artık yeter, men edin şunları artık, susturun şu münasebetsizleri…

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elazığ:

bu adam sıkıntılı tedaviye ihtiyacı var

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Goethegitme:

Saha komiseri nerde!Emniyet nerde!Bir tane görevli burdan geçişiniz yok diyemedi mi!Görevini net yapamayanlar yüzüne olaylar büyüyor!

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Fuat Marik:

Peki taraftarlar niye stada alınmadı

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Yusuf Saygın:

Koskoca Fenerbahçe klübünün başkanına olumsuz ne kadar eleştiri var ise bu olayda hepsi uygun düşüyor.Geçmişe baktığığımızda başka örneği yok.

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