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TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi

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Galatasaray-Sivasspor maçındaki Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına sebep olan ve hakem Turgut Doman'ın VAR uyarısına rağmen kırmızı kart göstermediği pozisyon için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açık geldi. Hacıosmanoğlu, "Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de" ifadelerini kullandı. Daha sonra TFF'den de resmi açıklama geldi.

Galatasaray-Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'ın sahayı sedyeyle terk ettiği ve karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın VAR uyarısıyla pozisyonu izlemesine rağmen kırmızı kartına başvurmadığı pozisyon müsabakanın bile önüne geçmişti. Yaşananların ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama geldi.

"BEN BÖYLE İĞRENÇLİK GÖRMEDİM, GEREKENİ YAPARIZ"

Ahmet Çakar'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, başka kim olursa olsa... Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de..." ifadelerini kullandı.

TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ

Bunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu da pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur."

TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SON DURUMU

Barış Yurduseven'in haberine göre; Barış Alper'in dizine bandaj yapıldı. Ayağını hafif hafif basabiliyor. Kontrolleri Sivas'ta değil İstanbul'da yapılacak. Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın 9 Aralık Pazartesi günü (yarın) İstanbul'da MR'ı çekilecek. Barış Alper, stattan sekerek ayrıldı. Öte yandan oyunun ikinci yarısında sahadan ayrılan Osimhen'in arka adalesinde sakatlık olduğu şüphe ediliyor.

TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa koçyiğit:

Fenerliyim gs yi Sevmiyorum ama bu net kırmızı kart bu kadar olmaz illa ayağımı kırılmalı bu hakemlerle hiç bir yere varamayız

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

yazıklar olsun hakem sana yahu zaten maç bitmiş kırmızı kartın bı etkisi olmayacak buna rağmen çıkaramadı bu lig bu hakemlerle bitmez yabancı hakemlere hazır olun

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Haber YorumlarıA.talha Durgut:

Bu hakemler hangi akla hizmet ediyorlar. Hakemin bir kastı yoksa kör ve hain olması lazım.

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Milletin hakkını gasp eden hakem O.Ç. için çıkıp genç hakem çok şey bekliyoruz dersen bunlar da daha da cesaret alıp saçma sapan kararlara imza atarlar. Başta bu hakem bozuntularını al sonra da peşlerinden sen git

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

SIMDI GS 3 2 ONDE MAC ZATEN BITMIS OYUNA BAK SIMDI BUNA KIRMIZI KART VERMEYEREK MAGDURU OYNAMA AYRICA HACIOSMANOGLU bize karsi hakemler bizi sahada dogruyor dedirtmek icindir NETT

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Haber YorumlarıA.talha Durgut:

Bu hakem Bu kararı ile Barışı ve gs değil kendini bitirmiş oldu. Yazık türk futboluna..

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