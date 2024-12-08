TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi

Galatasaray-Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'ın sahayı sedyeyle terk ettiği ve karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın VAR uyarısıyla pozisyonu izlemesine rağmen kırmızı kartına başvurmadığı pozisyon müsabakanın bile önüne geçmişti. Yaşananların ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama geldi.

"BEN BÖYLE İĞRENÇLİK GÖRMEDİM, GEREKENİ YAPARIZ"

Ahmet Çakar'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, başka kim olursa olsa... Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de..." ifadelerini kullandı.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ

Bunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu da pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur."

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SON DURUMU

Barış Yurduseven'in haberine göre; Barış Alper'in dizine bandaj yapıldı. Ayağını hafif hafif basabiliyor. Kontrolleri Sivas'ta değil İstanbul'da yapılacak. Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın 9 Aralık Pazartesi günü (yarın) İstanbul'da MR'ı çekilecek. Barış Alper, stattan sekerek ayrıldı. Öte yandan oyunun ikinci yarısında sahadan ayrılan Osimhen'in arka adalesinde sakatlık olduğu şüphe ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.