Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı. Yeni müfredat, "https://mufredat.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Peki, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Yeni müfredat onaylandı mı?

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı, 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu.

YENİ MÜFREDAT ONAYLANDI MI?