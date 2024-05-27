Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Yeni müfredat onaylandı mı?
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir ve yeni müfredat onaylandı mı? Bu soruların yanıtları ve eğitim sistemimizdeki değişiklikler hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı. Yeni müfredat, "https://mufredat.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Peki, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Yeni müfredat onaylandı mı?
TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı, 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu.
YENİ MÜFREDAT ONAYLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen yeni müfredatı onayladı. Böylece, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", tüm aşamalardan geçerek "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.