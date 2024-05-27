DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? (27 MAYIS 2024) Dolar, sterlin, euro ANLIK kaç TL? #128184
DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? (27 MAYIS 2024) Dolar, sterlin, euro ANLIK kaç TL? 27 Mayıs 2024 tarihinde dolar, euro ve sterlin kurları ne kadar oldu? Anlık döviz kurları ve finansal piyasaların son durumu hakkında detaylı bilgi alın.
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DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM
Merkez Bankası'nın faiz kararı ve likidite sterilizasyon adımlarının ardından döviz kurlarında yatay seyir sürdü.
İşte en son veriler:
- ABD Doları: 32,19 (Alış) - 32,24 (Satış)
- Euro: 34,93 (Alış) - 35,02 (Satış)
- Sterlin : 40,72 (Alış) - 40,93 (Satış)
- 1 Dolar = 32,24 TL