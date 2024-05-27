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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? (27 MAYIS 2024) Dolar, sterlin, euro ANLIK kaç TL? #128184

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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? (27 MAYIS 2024) Dolar, sterlin, euro ANLIK kaç TL? 27 Mayıs 2024 tarihinde dolar, euro ve sterlin kurları ne kadar oldu? Anlık döviz kurları ve finansal piyasaların son durumu hakkında detaylı bilgi alın.

Dolar kuru yakından takip ediliyor. Dolar ve euro kaç TL? Anında cevap almak için doğru yerdesiniz! En güncel döviz kuru bilgileri ve bankalararası piyasadaki son durumu hemen öğrenin. DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? (27 MAYIS 2024) Dolar, sterlin, euro ANLIK kaç TL? İşte ayrıntılar..

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın faiz kararı ve likidite sterilizasyon adımlarının ardından döviz kurlarında yatay seyir sürdü.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? (27 MAYIS 2024) Dolar, sterlin, euro ANLIK kaç TL? #128184

İşte en son veriler:

  • ABD Doları: 32,19 (Alış) - 32,24 (Satış)
  • Euro: 34,93 (Alış) - 35,02 (Satış)

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? (27 MAYIS 2024) Dolar, sterlin, euro ANLIK kaç TL? #128184

  • Sterlin : 40,72 (Alış) - 40,93 (Satış)
  • 1 Dolar = 32,24 TL
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sterlin Gündem Finans Dünya Ekonomi Haberler

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