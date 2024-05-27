DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? (27 MAYIS 2024) Dolar, sterlin, euro ANLIK kaç TL? #128184

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DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın faiz kararı ve likidite sterilizasyon adımlarının ardından döviz kurlarında yatay seyir sürdü.

İşte en son veriler:

ABD Doları: 32,19 (Alış) - 32,24 (Satış)

Euro: 34,93 (Alış) - 35,02 (Satış)