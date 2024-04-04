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TFF 3. Lig'de Bitexen Adana 1954 ilk ekip olarak TFF 2. Lig'e yükseldi

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TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonunda son 4 haftaya girilirken, TFF 2. Lig'e yükselen ilk ekip 4. Grup temsilcisi Bitexen Adana 1954 oldu.

Toplam 4 grupta on beşer takımın yer aldığı TFF 3. Lig'de 4'ü doğrudan, 2'si play-off'tan olmak üzere 6 ekip, 2. Lig'e yükselecek.

Gruplarında son 3 sırayı alacak 12 takımın düşeceği ligde normal sezon bitiminde gruplarını lider bitiren ekipler, direkt 2. Lig'e çıkacak. Her grupta lideri takip eden beşer takım da play-off mücadelesine çıkacak. Gruplarındaki play-off elemelerini geçecek ekipler finalde 2. Lig'e yükselmek için karşılaşacak.

TFF 3. Lig'de normal sezon 27 Nisan Cumartesi günkü 30. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

1. Grup

Aliağa Futbol ve Kepezspor'un 61'er puanla ilk 2 sırada girdiği 1. Grup'ta Aliağa Futbol'un 1 maç fazlası bulunuyor. 52 Orduspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor, İnegöl Kafkasspor ve Edirnespor play-off barajında yer alıyor.

Grupta Malatya Arguvanspor ve Tarsun İdman Yurdu'nun düşmesi kesinleşirken, Gümüşhane Sportif Faaliyetler de son 4 haftaya düşme hattında girmenin sıkıntısını yaşıyor.

2. Grup

TPAO Batman Petrolspor'un 50 puanla lider olduğu 2. Grup'ta Batman temsilcisinin dörder puan farkla 3Gen Holding Elazığspor ile Turgutluspor takip ediyor. Karşıyaka, Efeler 09 Spor ve Anadolu Üniversitesi son 4 haftaya play-off için iddialı girdi.

Grubun son 3 sırasında 22 puanlı Sapanca Gençlikspor, 25 puana sahip Hacettepe 1945 ve 26 puanlı Ergene Velimeşespor yer alıyor.

3. Grup

Lider Karaköprü Belediyespor'un 7 puan avantajla girdiği 3. Grup'ta Merkür Jet Erbaaspor, Bornova 1877, Kuşadasıspor, Belediye Kütahyaspor ve Silivrispor play-off barajında bulunuyor.

16 puanlı Sivas Dört Eylül, 18 puana sahip Bayburt Özel İdare ve Süper Lig tecrübesi bulunan 19 puanı bulunan Akhisarspor da düşme hattında yer alıyor. 19 puan ve averajla 12. sırada yer alan Darıca Gençlerbirliği de kalan haftalarda tehlikeden uzak bölgede yer almaya çalışacak.

4. Grup

Bitexen Adana 1954 FK'nin TFF 2. Lig'e çıkmayı garantilediği 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor, Armoni Alanya Kestelspor, Muş 1984 Muşspor, Bursa Yıldırımspor ve Orduspor 1967 play-off için mücadelesini sürdürüyor.

Sultanbeyli Belediyespor 20 puanla kalan 4 haftaya son sırada girerken, 23 Elazığ FK de 23 puanla 14. sırada yer alıyor. 25'er puana sahip takımlardan Güneş Holding Çankaya son 4 haftaya düşme hattında girerken, İdaş Çatalcaspor da korkulu rüya gören takımlar içinde yer alıyor.

Kaynak: AA / Spor

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