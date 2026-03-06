Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami futbolcularını Beyaz Saray'da ağırladı. Törende İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump'ı, dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi ve Luis Suarez alkışladı. Trump'ın İran'a yönelik ifadeleri ve Messi ile Suarez'in tepkisi, tartışma yaratırken Messi'nin gülmesi ise dikkat çekti.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran askeri muhafızları ve polisinin silahlarını bırakmaması halinde öldürüleceğini belirtti.
- Donald Trump, İran'ın Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlattığını ve ABD'nin bu planları suya düşürdüğünü söyledi.
- Lionel Messi ve Luis Suarez, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki konuşmasını alkışladı.
ABD Başkanı Donald Trump, MLS'te şampiyon olan Inter Miami futbolcularını Beyaz Saray'da ağırladı. Törende yaptığı konuşmada İran'a yönelik sert mesajlar veren Trump'ı, dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Luis Suarez'in alkışlaması dikkat çekti.
TRUMP'TAN SERT İRAN AÇIKLAMASI
Trump konuşmasında İran'a yönelik sert ifadeler kullandı. ABD Başkanı, İran'ın Orta Doğu'daki bazı ülkeleri hedef aldığını savunarak, "İran askeri muhafızları ve İran polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek. İran, Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlatmıştı. Sonra biz geldik ve onların planlarını suya düşürdük." dedi.
Trump ayrıca İran'a yönelik sözlerini, "Size tarihin doğru yönünde olma fırsatı veriyoruz. Aksi halde kesin bir ölümle karşılaşırsınız." ifadeleriyle sürdürdü.
MESSI VE SUAREZ'İN TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI
Trump'ın konuşması sırasında Inter Miami'nin yıldız futbolcuları Lionel Messi ve Luis Suarez'in de alkışladığı görüldü. Messi'nin o anlarda gülmesi ise dikkat çekti.
Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede tartışma konusu olurken, Messi'nin verdiği tepki futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.